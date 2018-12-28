台股2018年市值蒸發2.5兆元 每位股民資產縮水約25萬

台股今 (28) 日完成交易後正式封關，根據台灣證交所統計，今年加權股價指數指數下跌 915 點、跌幅 8.6%，上市股票市值減少 2.51 兆元，以累計開戶數 1022 萬計算，每位股民資產約縮水近 25 萬元。

台股今年表現「虎頭蛇尾」，外資下半年改變操作策略，賣多買少，累計外資買超金額為 8.28 兆元，賣超金額為 8.63 兆元，累計賣超為 3,551.38 億元。

據台灣證券交易所統計，今年全年最高收盤指數為 1 月 23 日的 11253.11 點，最低收盤指數為 12 月 26 日的 9478.99 點，收盤指數高低共計相差 1774.12 點。

今年 247 個營業日中，集中市場累計總成交金額為 32.16 兆元，較去年全年的 25.79 兆元，增加 6.36 兆元，增幅 24.66%，市場日均成交金額也由去年的 1048.74 億元，增為 1302.09 億元。

台股今年 1 月 23 日一度站上 11270 點，創下 28 年以來新高紀錄，但之後歷經美股 2 月與 10 月兩波大股災後，行情表現每況愈下，10 月 11 日指數重挫 660 點後一蹶不振，只有 12 月 3 日短暫收復萬點關卡，今年以來外資共賣超台股 3551.38 億元。