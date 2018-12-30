〈理財商品教戰〉由美公債殖利率曲線看2019年景氣 投資有眉角

近期美國 3-5 年期的公債殖利率曲線率接連出現倒掛，引發市場對經濟衰退的擔憂，對投資人來說該怎麼資產配置布局？富邦證表示，2019 年聯準會可望採取更謹慎的升息動作，美國公債殖利率走高的壓力將逐步減輕，有利於美國公債的價格表現，建議投資人可逐步將部分資金逢低配置固定收益型的 ETF 標的。

國泰證則建議，股票投資配置應從積極進取調整為保守防禦，債券投資則拉高投資等級公司債券比例，降低單一高收益債持有水位，選擇發行人評等 A - 以上的債券商品。

富邦證表示，形成公債殖利率曲線倒掛的近因，主要在於 FED 多次升息後，市場對最近 FED 官員的鴿派談話及對美國經濟放緩的預期，使得 2019 年 FED 升息預期快速降低，短債需求下滑推升短債殖利率。加上美國長期債券期貨空單大幅回補，壓抑長債殖利率的上漲空間，造成長短債利差出現倒掛。

從過去循環顯示，殖利率曲線倒掛，對經濟衰退機率提升存在一定領先性，是可搭配作為經濟趨勢的判斷。統計 1955 年至今（總共 63 年），美債 10 年期與 1 年期殖利率，及 5 年期與 3 年期殖利率皆發生過 10 次倒掛，其中，9 次倒掛後沒多久，美國就陷入經濟衰退。顯示美債 10 年期與 1 年期以及 5 年期與 3 年期殖利率倒掛，對經濟衰退 / 信貸危機具有較強的預測能力。不過，一般來說兩個債券期限之間的差異越短，差價就會越小，因此 5 年減去 3 年將首先反轉。

富邦證表示，美債殖利率曲線倒掛，也反應市場對未來經濟增長和通膨缺乏信心，從實體經濟的效應來看，當長期利率低於短期利率形成，投資人將不會購買長期債券，結果從事長期投資的企業將難以融資，使經濟增長出現下滑。而股市一般會先於經濟衰退前先行反轉，故預期美股反轉點有可能落於 2019 年，然而聯準會如能適當因應，或美國政府能及時推出刺激政策，美國經濟也仍有可延續擴張的可能。

就債市而言，在短期利率追上長期利率後，往往已是升息循環的尾聲，加上聯準會主席鮑威爾提到 2019 政策要考慮三大潛在挑戰，包括海外需求腳步放緩，美國國內財政刺激效應消退，以及先前聯準會升息所產生的對經濟的負面影響。市場解讀此為 2019 年聯準會暫停升息的三個可能條件，預期在聯準會採取行動將更謹慎的情況下，美國公債殖利率走高的壓力將逐步減輕，有利於美國公債的價格表現。

展望未來公債可望走出升息的陰影，在 2019 年將有較大的表現空間。富邦證表示，以公債為投資標的 ETF 投資組合屆時亦將因而受益良多，因此對追求固定收益的投資人而言，可逐步將部分資金逢低配置固定收益型的 ETF 標的。

而國泰證也表示，2019 年最重要的觀察指標仍是美國聯準會的升息步調。美國 3 年及 5 年期公債殖利率於 2018 年 12 月初出現了 10 年來首見的倒掛，殖利率曲線的倒掛隱含著經濟放緩的疑慮。再者，聯準會委員日漸對升息持保守態度，並稱目前或已接近中性利率。市場眾多研究機構預期美國 GDP 成長將在 2019 開始放緩，升息次數將會減少。各種氛圍及跡象在在顯示出，全球火車頭的美國已處於經濟循環的中後期。

國泰證認為，投資人投資配置應從積極進取調整為保守防禦，如此才能因應 2019 年經濟可能步入下行周期所帶來的衝擊。整體來看，降低股票投資的曝險部位，配置防禦型類股，以區間操作、分散布局為宜，嚴設停損點。

債券部分，國泰證表示，則以提升資產品質為策略以度過景氣低潮，建議拉高投資等級公司債券的比例，降低單一高收益債持有水位，選擇發行人評等 A - 以上的債券，避開發行人評等為 BBB 級的企業，原因在於若遭遇大環境逆風，BBB 等級的企業即有可能從投資等級直接落入高收益債券類別，導致價格大幅下滑的風險，不可不慎。