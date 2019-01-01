〈美政府關門投資術〉美元升值力道雖減弱 定存短打仍有甜頭

進入 2019 年，國際金融市場依舊受到中美貿易戰影響，加上美國政府關門，如何在險市中成功出奇致勝、穩步求利？凱基銀行表示，2019 年美元仍會持續升息，所以美元短線並不看淡，但因升息次數減少，加上政府關門衝擊，所以美元升值力道減弱，持有美元的投資人，仍可選擇美元優利定存，但要以短線為主，中長線資金則可逐步布局美國公債及投資等級債。

美國政府關門，由於國會參眾兩院未能採取行動化解僵局，因此政府部分機關關門的窘境將延續到年後，預計在 1 月 2 日再審查預算問題，但屆時是否能讓停擺的政府重新恢復，仍充滿不確定因素。

而美元本來就已深受升息、貿易戰等議題影響，現在加上美國政府關門，美元指數在走勢上已經呈現兩個月的區間盤整，2019 年開春將關注美元指數技術面上是否有效突破盤整區間。

凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄表示，展望 2019 年美元走勢，預期美國聯準會持續縮減資產負債表，將造成美元供給減少；同時因美元持續升息，在對非美貨幣，特別是對歐元、日圓的利差擴大，將造成美元需求增加，因此整體來看，供給減少、需求增加，美元在 2019 年並不看淡，惟考量聯準會對於 2019 年升息次數預期已從三次減為兩次，故將造成美元升值力道減弱。

另外，張冠雄表示，除非歐元區升息出現強烈預期、或英國脫歐順利促成英鎊升值，美元指數才會遭遇比較大的貶值壓力，但目前來看，上述兩項條件暫時不存在。

張冠雄指出，明年年中對 FED 升息循環會比現在看得清楚，時間更接近尾聲，預期 2019 年下半年美國公債及投資等級債會更顯價值，投資人的中長線資金可以逐步建立美國公債及投資等級債的部位。至於短線資金，則可考慮善用美元優惠定存。

凱基銀行觀察到在當前國際情勢方興未艾之際，因應市場短線波動環境，自 2019 年 1 月 2 日起至 3 月 29 日推出新一波外幣高利定存專案，提供美金定存 3 個月年息最高 2.9%、及美元定存 12 個月年息最高 3.2% 的優惠，適合希望兼具保本及利息收入的投資人，作為短期資金停泊工具。

花旗銀行也推出超短期只有為期一週的美元等外幣的單週高利定存，以非美金之資金轉換為美金後辦理定存，且單筆轉換後金額達美金 10 萬元 (不含) 以上，新資金可享有年息 4.38%，既有資金可享有年息 3.88% 的優利。