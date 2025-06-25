拒當軟柿子！歐盟高層強調「可信威脅」才是7/9美歐談判勝機

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-25 01:00

‌



《金融時報》周二 (24 日) 報導，歐盟高層警告，面對川普威脅對歐盟商品課徵 50% 關稅，歐盟必須做出「可信威脅」進行報復，才能在 7 月 9 日談判截止期限前達成有利協議。

歐美貿易談判7月9日到期，歐盟不排除對美國科技業開刀。(圖:Shutterstock)

歐盟正準備對價值 950 億歐元的美國商品課稅，並考慮限制美國科技公司進入歐洲市場。

‌



歐盟執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 的幕僚長 Bjoern Seibert 在上周加拿大 G7 峰會後告訴各國大使，做出強烈回應的威脅將有助說服美國總統降低對歐盟的嚴厲關稅。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，政府將支持更強硬做法。他周二在聯邦議院表示：「若無法達成協議，我們準備使用各種選項。我們能夠且將會捍衛自身利益。」

川普威脅，如果貿易談判在 7 月 9 日前無突破，將對歐盟課徵 50%「對等」關稅。他還尋求將美國製造業回流，以減少美國對歐盟每年 1980 億歐元的商品貿易逆差。

英國是迄今唯一成功與川普政府簽署協議的國家。協議條款包括英國接受 10% 關稅水準、削減汽車和鋼鐵進口的關稅配額，以及放寬限制讓美國乙醇和牛肉產品更容易進入英國市場。

多管齊下施壓美國

Seibert 告訴大使們，歐盟準備威脅報復以爭取更好協議。如支持對價值 950 億歐元美國商品課稅的方案，並表示執委會正準備針對服務業的措施，包括對美國科技公司課稅，並限制美國企業參與政府採購合約。

消息人士表示，Seibert 傳達的訊息是「我們需要有可信度的報復措施作為談判籌碼」。

歐盟會員國此前已同意對價值 210 億歐元的美國商品課徵最高 50% 關稅，但執委會將實施日期延後到 7 月 14 日，希望爭取更多談判時間。

不過，這項關稅清單已從原本的 260 億歐元規模縮水。法國、義大利等葡萄酒生產國擔心，一旦對美國威士忌和葡萄酒課稅，可能引發川普祭出高達 200% 的報復性關稅，因此強烈反對將酒類列入清單。

執委會官員憂心，各國可能會繼續施壓，要求將更多敏感產品從新的 950 億歐元報復清單中剔除。如愛爾蘭已要求豁免飛機、醫療設備和部分食品，比利時也成功讓鑽石避開初步清單。

談判前景不樂觀

歐盟談判代表私下承認，無法讓川普取消對所有進口商品課徵的基本 10% 關稅。他們的目標是減少美國對鋼鐵、汽車，以及可能對半導體和藥品的額外關稅。

歐盟策略還包括討論「非關稅障礙」，即美國認為阻礙其企業在歐盟營商的政策。

參與談判的執委會高級官員 Matthias Jørgensen 周二告訴歐洲議會，改變法規以迎合華盛頓是「紅線」，但執委會將協助美國企業遵守規則。

歐盟已在提升競爭力的推動下放寬綠色法規，並試圖向川普推銷這是對其關稅的回應。

約根森對歐盟能否成功消除所有美國關稅表示懷疑。他指出，關稅收入對美國很重要，川普也希望藉此促進製造業回流。他坦言，歐盟必須考慮「非常現實的情況」，就是美國可能維持部分或全部關稅。