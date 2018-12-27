貿易戰來襲 中國2019面臨近30年最緩慢經濟成長

經濟學家預測，美中貿易戰將在明年開始實際影響中國的經濟增長，且全球需求估計將下滑。日經對 32 名經濟學家做調查，平均預期明年中國經濟成長年增 6.2%，為 29 年以來最弱的經濟成長率。

中國 GDP 年增率

製造業和出口驅動中國成為全球第二大經濟體，然而，在全球增長逐漸不同步的情況之下，挑戰正在加劇。中國的 GDP 增長已呈現 20 多年來的最緩速度，而中國當局正努力將該國經濟轉向為以消費為刺激導向，並降低對債務的依賴。與此同時，美中貿易戰加劇使的國內不確定性因素攀升，進而影響消費者信心。



光大新鴻基的財富管理策略師 Kenny Wen 預期，美中貿易戰將使中國 GDP 增長減少 0.6%-0.8%，他認為即使中國政府增加基礎建設支出與減稅，增長減緩仍是不可避免的。

法國興業銀行企業和投資銀行部的 Yao Wei 警告指出，美中貿易緊張局勢不太可能迅速得到解決，很快將導致中國出口受到嚴重拖累，該國經濟將在 2019 年面臨更大的挑戰。

京東金融的 Shen Jianguang 表示，中國的消費者支出和投資已陷入低迷狀態，而房地產市場將在兩年內進入下行趨勢。

理論上來說，關稅提升將使美國消費者的負擔增加，進而降低對中國產品的需求，使中國已呈現放緩的經濟受到影響。根據中國官方數據顯示，9 月份出口年增 14.5%，10 月出口增長 15.6%，11 月的增長率大幅放緩至 5.4%。

麥格理集團 (Macquarie Group) 的大中華區經濟主管 Larry Hu 指出，明年中國的出口增長將下滑至個位數增長，但他認為美中將可達成貿易協議，中國房地產市場表現不佳的情況，對經濟的影響將大於關稅。

大和資本市場的經濟學家 Kevin Lai 持不同看法，他認為，中國要達成美國要求的結構性變化，是相當困難的事情，對於美中是否能達成貿易協議持懷疑態度，達成協議代表著中國必須放棄中國模式，並承受政治不穩定的風險。