彈性貨幣政策 經濟結構改革為中國人行明年政策主調

近期中國人行貨幣政策委員會舉行今年第四季例行會議，內容強調將在「穩健貨幣政策」、「加強民間個體經濟活力」和「發揮資本市場功能」之間形成三角良性循環，並促進整體經濟穩定發展。

針對中國目前整體經濟現況，中國人行認為，目前經濟保持平穩，經濟成長仍有韌性，市場供需大體上保持平衡，而推動經濟成長的結構正加速轉變，同時人民幣匯率也能有效地被預期，中國應對外在不確定因素衝擊的能力正在增加。

目前中國整體經環境能在穩定中發展，顯示中國人行執行穩健中性的貨幣政策收到不錯成效，中國整體槓桿比率保持穩定，防範金融風險也有效果。而中國人行利用利率上的優惠，吸引金融業對中小型企業增加信貸額度，同時加強整體實體經濟實力，且金融領域的結構調整也出現積極的轉變。

圖: wind

不過，中美之間的貿易磨擦、英國脫歐後續引發的經濟不確定性、歐洲各國財政議題、FED 緊縮貨幣政策持續進行，以及歐洲央行將進入緊縮貨幣政策週期，全球市場流動性持續緊縮所帶來金融商品評價的變化等，這些不確定因素都將增加中國人行政策因應的難度。

因此中國人行提到未來會擴大逆週期調整力道，防止經濟出現失速下跌的現象，並提升貨幣政策的可預測性、靈活性和針對性。可以想見中國人行未來將一如既往利用頻繁的進行公開市場操作，依照市場流動性彈性的因應，保持流動性在合理的範圍內，同時維持社會融資在合理規模中成長。

中國人行也強調另一項重點，就是強化供給側結構性改革，持續調整金融業融資結構和信貸結構，持續將資金引入到中小企業，避免資金過度集中在國營企業。因此定向降準、再貸款、定向中期借貸便利等政策，在明年度中國人行可能會更頻繁的執行。