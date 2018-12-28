1月指標今年失靈市場仍期待 若下滑將帶來買入機會

華爾街最受歡迎的是指標之一就是「1 月指標 (January Barometer)」，這意味著 1 月美股走勢是如何，全年走勢就是如何！

據《股票交易者年鑒》(Stock Traders Almanac)，自 1950 年以來，只出現過 9 次與所謂的 1 月指標發生顯著相悖的情況，準確率高達 74.6%。

然而，2018 年 1 月指標可能並不準確，1 月的漲幅為 5.6%，但 S&P 500 指數迄今下滑近 7%，但無論如何，對明年 1 月指標的興趣仍很高，因為自 1950 年以來，S&P 500 指數在 1 月下滑，都無一例外地預示新的或延續的熊市、持平的市場、或出現至少 10% 的修正將出現。

為什麼 1 月指標巨如此魔力呢?

1 月指標這個概念是由股票交易者年鑒創始人 Yale Hirsch 在 1972 年提出的，1 月指標的近期歷史紀錄好壞參半。

2008 年 1 月是有記錄以來最糟糕的 1 月，也是自大蕭條以來最嚴重的熊市之前 (S&P 500 指數在那一年下跌了 38%)。但在 2009 年 1 月、2010 年和 2014 年 1 月，股市沒有出現負成長，儘管確實預示修正。

2015 年的負成長確實帶來適度下降的一年 (下降 0.7%)，但同樣重要的是，2016 年 1 月的負成長 (下降 5.1%) 到 2016 年 2 月之後導致落入熊市 (較高點下跌 20%)。

由於過去的良好記錄以及市場對經濟風險 (中國經濟放緩、關稅)、升息和地緣政治等一系列風險，市場交易員大多希望從 12 月盡快邁向明年 1 月。

但即使 1 月被證明是下跌的月份，也有好的一面，根據股票交易員年鑒，「1 月下跌後，股市將大幅下跌，平均跌幅為 12.9%，提供了極好的買入機會。」