預期2019年 經濟緩慢成長 Fed降息 股市漲勢持續

Leuthold 集團分析師鮑爾森 (Jim Paulsen) 週四告訴 CNBC 說，預期 2019 年經濟將緩慢成長，聯準會 (Fed) 態度轉趨謹慎，美國史上最長的多頭股市可望持續。

鮑爾森說，Fed 升息已經結束，2019 年可能降息，而非再二度升息。上週，Fed 將明年升息的預期，由 3 次降到了 2 次。

「我認為未來四季，經濟成長率將低於 2%，足以讓 Fed 停止升息，這波多頭股市也將進一步上漲，」鮑爾森進一步說道。

他指出，如果明年經濟成長率高於 3%，失業率低於 4%，Fed 才可能升息。

上週，鮑爾森說，若股市進一步回檔修正，將有助自 12 月的沉重賣壓中反彈。

許多投資人預期 2019 年的美國股市可能壓力重重，因為經濟可能落入衰退。今年以來，道瓊與 S&P 500 大跌逾 7%，Nasdaq 亦下跌逾 5%。

但鮑爾森不認為美國經濟會落入衰退，並聲稱他現在看漲美國股市的觀點，一如 2017 年下半年。

「我認為至少短期內，經濟不會出現衰退，」他說。

鮑爾森建議投資人應更積極一些。

「我不知道何處是底部，股市可能會再波動一段時間，但我認為現在投資態度應更積極一些，」他說。「我不知道股市能否再創新高點，但我認為 2019 年的美國股市表現可能良好。」

