亞馬遜旺季不旺 迎來2008年以來最糟一季

即便在週三的反彈之後，今年購物季也是亞馬遜投資者的災難季。亞馬遜自 9 月市值短暫突破兆美元以來，該公司股價一直處於自由落體狀態，在過去三個月中損失了 27% 的價值，正走向 2008 年經濟衰退以來的最差一季 。

由於對升息、全球經濟增長放緩和政治不穩定的擔憂，美股隨之受到重擊，亞馬遜本季下跌了 27%、蘋果本季下跌了 30%、微軟本季下跌了 12%，臉書本季已下跌 18%，但該公司主要是受到通俄門、劍橋分析醜聞、駭客入侵和個資外洩等負面新聞不斷轟炸的影響。

亞馬遜週三 (26 日) 隨美股反彈，漲幅超過 9% 至每股 1470.90 美元。亞馬遜正面臨著一些挑戰。在最近一季，該公司的雲端計算部門沒有像分析師預測的那樣快速增長，整體營收低於預期。第四季的前瞻指引也令人失望。

亞馬遜股價走勢圖。

上一次亞馬遜遭受更大幅度跌幅是在 2008 年第四季，當時亞馬遜損失了 30% 市值。根據 FactSet 的數據，在 2000 年和 2001 年的網路網路泡沫破滅期間，亞馬遜下跌 33% 或更多。

2001 年至今，亞馬遜今非昔比。該公司的網路服務直到 2006 年才推出，一年後 Kindle 電子閱讀器問世，2005 年亞馬遜 Prime (免費兩天內送貨到府) 推出。2001 年，亞馬遜的員工人數不到 7800 人，截至 2008 年底，這一數字已攀升至 20700 人。如今，該公司擁有 56.6 萬名員工。

即使本季股價暴跌之後，它也比 2001 年增加了 245 倍，比 2008 年底增加了 29 倍市值。該公司季收入現在超過 560 億美元，而 17 年前則為 7 億美元。大部分收入來自書籍，音樂和 DVD 的銷售。

2018 年，大眾已習慣使用亞馬遜推出 Alexa 驅動的設備，無人店開業以及亞馬遜工作室製作的新電影發布。

市場分析師表示，隨著多年來亞馬遜業務多角化經營，展望未來亞馬遜已經學會瞭如何應對即將到來的經濟衰退週期。