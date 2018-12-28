劉強東權力淡化？京東商城傳將重組成三大業務部門

《華爾街日報》週四 (27 日) 報導顯示，根據京東內部檔，京東最大的營收來源京東商城 (JD Mall) 將進行重組，劃分為三大業務部門。

電子商務巨頭京東 (JD-US) 正在進行重組，劃分為三大業務部門：直接服務客戶的平台、業務支援服務、基礎設施控制與風險管理。

該報導指出京東發言人在一份聲明中表示：「重組將幫助公司實現品質成長，並將其定位為更好地為我們的客戶服務，並對客戶不斷變化的需求做出回應。」

分析師表示，此舉是為了平息投資者對該公司股價暴跌和對 CEO 劉強東強人領導作風感到的不安。

上週五 (21 日) 晚間，該公司內部公布此一改革方案。不久之後，美國明尼蘇達警方決定不對京東執行長劉強東提出起訴。劉強東今年 8 月因涉嫌性侵女大生被捕。劉強東否認有任何不當性行為。檢察官提到，他堅稱與女大生在「房裡發生的一切是兩廂情願。」

諮詢公司 China Market Research Group 資深分析師 Ben Cavender 表示，通過重組和其他舉措，京東試圖擺脫近 4 個月來的性侵醜聞風波。

由於投資者越來越擔心劉強東對公司超乎尋常的嚴格控制。他一人控制著公司近 80% 的投票權，而且除非他主動迴避，否則董事會不能在沒有他的情況下開會。

Cavender 提到：「從公關控損的角度來看，在涉性侵案結束後進行權力下放是件好事。」

週四受到重組消息的激勵，京東 ADR (JD-US) 股價開高一度大漲逾 3%，截稿前暫報每股 21.28 美元。京東 ADR 在過去一年下跌了 49.1%，週三 (26 日) 京東宣布回購庫藏股，規模上看 10 億美元的股票。

京東 ADR 股價走勢圖。

儘管中國經濟放緩和政府監管的擔憂打擊京東的股價，但京東的跌幅特別驚人。一些分析人士認為，劉強東的史上最貴性侵風波的刑事不確定性是導致股價崩跌的主因。

近幾個月來，京東已採取公開措施加強管理隊伍。在上個月與分析師的電話會議上，劉強東正在從日常運營轉向整體企業戰略。

該公司內部文件顯示，京東商城重組後，新的業務部門將向京東商城輪值首席執行官徐雷彙報。

然而，一些分析人士對劉強東淡化權力核心之舉表示懷疑。Cavender 說：「這次重組並沒有顯示出真正在做決定的是誰。這不會改變劉強東最終擁有投票權和權力的事實。」