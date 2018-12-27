10年來最強逆風 分析師：2019蘋果股價恐跌25%

近期美股波動劇烈，分析師認為，2019 年股市表現，未必能好轉，科技股將面臨「10 年來最強逆風」，蘋果 (AAPL-US) 股價恐大跌 25%。

美股 12 月表現極為慘烈，上週那斯達克指數累計下跌超過 8%，標普 500 指數跌逾 7%，道瓊指數跌 6.9%；其中那斯達克和道瓊指數，皆創 10 年來最慘 1 週。

今年以來，包括隱私權爭議、晶片價格下滑、美中貿易戰，以及智慧型手機銷售停滯等因素，都讓科技股備感艱辛。

市場分析機構 Pelham Smithers Associates 董事總經理 Pelham Smithers，在接受 CNBC 採訪時直言，「蘋果的估值，將低於當前水平。」

Smithers 表示，高通與蘋果的專利侵權訴訟、智慧型手機銷售疲軟，以及貿易戰疑慮，恐使蘋果股價下跌 25%。

週三蘋果股價收漲 7.04%，至 157.17 美元。

Smithers 指出，5G 時代來臨，也是蘋果的一大考驗，「無論從企業或消費者角度來看，手機、平板能否在 5G 環境中，發揮效益，是至關重要的。」

台北時間週四晚間 9 點 01 分，Investing.com 報價顯示，蘋果盤前股價下跌 1.38%，至 155 美元。