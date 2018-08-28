台名參股上海聯達保代已獲利 不排除爭取大陸全國性保經代執照

台名保經 (5878) 於 2016 年參股大陸上海聯達保代 24.9% 股權已經獲利小賺，至於昆山豐盛保代是在去年 9 月參股，目前仍是處於業務擴張、平台建制的階段，由於保經代屬於輕資本投資，盼近年內能夠產生獲利貢獻，未不排除爭取大陸全國性保經代執照。台名去年營收罕見下滑，降至 6.55 億元，原因在於主管機關調降保險業務員佣獎，一年期定存保險商品下架所致，訴求退休產品策略，今年上半年營收回溫至 3.7 億元，年增率 10.4%，稅後淨利 4357 萬元，年增率 5.16%，每股稅後盈餘 1.84 元。



根據保發中心，國內去年人均保費 15.1 萬元，保險滲透度上升至 20.5%，每個人平均擁有 2.46 張保單，保險經代業市占率約 49.7%。



保險經紀人業務性質類似保險業的代銷、仲介，可以銷售各家壽險公司產品，國內保經代業家數從 2013 年 807 家，降至去年 776 家，由於金管會 2015 年為了規範銀行保險通路在銷售之餘兼顧保障服務，要求銷售、保險必須區隔開來，銀行系統把轉投資保經代納編，以致家數減少。



台名總經理陳養國表示，公司產品銷售策略主打退休長期產品，而非躉繳商品，13 個月、25 個月繼續率分別 98.03% 以及 95.13%，未來強調「轉動ｅ起來」發展策略，ｅ化環境下，銀行行員愈來愈少，民眾透過網路主動蒐尋，避免被業務人員騷擾，目前已開發手機 APP，透過業務員的教育把客戶需求創造出來。



大陸保險業務快速成長，台名於 2016 年 8 月、2018 年 9 月分別參股投資大陸上海聯達保代、昆山豐盛保代分別各 24.9% 股權，與泰康、華夏、中英、工銀安盛以及陸家嘴國泰等 10 餘家主要壽險公司合作。陳養國表示，根據統計，去年大陸一、二線 20 個城市除了上海保費收入衰退之外，其餘地區均是成長，年成長率 2-9% 不等，目前上海、昆山均屬地方執照，未來不排除爭取全國性保經代執照。