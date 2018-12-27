昱泉直播平台不再續約 明年毛利率可望明顯大幅回升

昱泉 (6169)2017 年 5 月簽下香港知名直播平台聯運合約，今年完整貢獻業績，至前三季營收 5.39 億元，年增 53%，單季營收從以前 0.5 億元提升至 1.7 億元，不過因直播平台成本偏高及雙方分潤條件未達成共識，將不再續約。法人估，昱泉今年每股稅後虧損約 2.35 元。展望 2019 年，昱泉與台灣知名漫畫家和小說家共同製作的輕小說《希望之子》將於下個月於各大通路開販售，經過一年自主研發的同名 IP 手遊《希望之子》則於第二季台灣雙平台上線；明年下半年會推出同名漫畫和公仔，近期也有中國廠商洽談 IP 網劇製作。



由於不再與直播平台續約，預估 2019 年營收會大幅下滑，但因無直播平台廣告投放和主播抽成等成本，預估毛利率將可回到往年約達 45.5%。



昱泉國際前三季營收 5.39 億元，毛利率 12.98%，稅前虧損 7743 萬元，稅後淨損 7720 萬元，每股淨損 2.15 元。累計前 11 月營收 6.7 億元，年增 48.74%。昱泉指出，期盼明年公司四大業務逐漸上軌道，盼業績能轉虧為盈。