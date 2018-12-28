【富蘭克林華美】台股迎轉機 耐心布局致勝之道

美股連日反彈有助台股短線多方氛圍，迎接來年第 1 季行情。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，回顧台股在 2018 年 2 月、10 月兩度大幅修正，均為美國升息動向與全球經濟展望交互拉扯，市場震盪引發恐慌賣壓所致，目前各大機構法人定調 2019 年全球經濟成長為放緩而非衰退，在各主要央行未正式暫停利率正常化進程下，風險性資產仍有大幅度區間整理可能，此為 2019 年全球市場基調。

應對市況震盪，宜耐心布局具備成長動能或是高股息標的，這正是台股優勢所在。5G 題材族群性強、吸引資金集中操作，未來數年台股相關上、中、下游供應鏈均可望受惠；AI、IoT 發展箭在弦上，據拓墣產業研究院預估，至 2022 年全球邊緣運算相關市場規模的年複合成長率超過 30%，運算晶片需求將逐步改善半導體景氣，指標權值憑藉技術優勢，股價有機會率先回升，進而帶動加權指數表現。

截至 2018 年 12 月 26 日，台灣上市股票現金殖利率 4.9%，優於亞太區主要股市（圖 2），加上政經狀況穩定，隨美國升息預期放緩，對外資具一定吸引力，若美股持續回溫有利外資回補台股帶動元月行情，看好台股 2019 年漸入佳境。現階段困擾全球展望的美中貿易談判朝正向發展，90 天協商期若有階段性成果將緩和全球經濟展望擔憂，待美國是否再次升息、英國脫歐等變數底定，台股可望有所表現。

至於風險評估，周書玄指出，除國際市場變數持續壓抑市場信心，台灣電子供應鏈 2018 年出現提前拉貨狀況，使 2019 年庫存調整可能較往年辛苦，且為因應美中貿易談判負面衝擊，台廠以遷廠方式分散風險，使得費用支出增加，均為未來財報表現變數。

在選股上，周書玄認為，11 月以來中小型股已經反彈一輪，櫃買指數暫時未再強勢創高且均線糾結，前期領漲個股面臨潛在換股操作賣壓風險，加上如有元月行情將由外資回補持股帶動，因此近期宜關注外資操作著墨較深之個股，具有潛在回補動能，權值股與低基期並有機會重拾動能的個股可多加留意。全球科技與日俱進，5G、邊緣 / 高速運算、電動車發展相對明確，未來逐步進入高速成長期，是中、長期操作重點，考量此波年末行情帶有作帳成分，因此不宜操之過急追高，而應把握股價震盪之際逢回擇優低接，耐心布局將是 2019 年致勝之道。

《本文不代表對任一個股的買賣建議》

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