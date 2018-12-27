【統一投信】行情總在絕望中誕生 A股看好5G、AIOT

中國 A 股是投資人普遍看好並寄予厚望的市場，卻是 2018 年全球表現最差的股市，滬深 300 指數累積跌幅 25%(至 12/26)。統一強漢基金經理人林鴻益表示，當前內地投資人對股市極度悲觀，投資氣氛之低迷堪比 2014 年，然而，行情總在絕望中誕生，滬深 300 指數本益比處於歷史低點，價格非常便宜，且明後兩年企業獲利將重回兩位數成長，加上內地保險資金等機構法人仍有尋找收益的壓力，境外資金則有被動跟隨 MSCI 指數提高 A 股權重的配置需求，2019 年 A 股可望重回上升軌道，看好未來 5 至 10 年趨勢主流的 5G、AI(人工智慧)、IOT(物聯網)、以及消費升級受惠股。

林鴻益指出，美國與中國的衝突在未來可視為常態，美中摩擦並不只是貿易戰，觀察美國一連串動作，包括對中興通訊與華為的壓制手段，目的皆在阻礙中國 5G 發展，由於目前正處於 5G 設備採購的規格制定階段，中國的技術與發展顯然跑在全球前端，迫使美國急欲打壓中國以搶得先機與主導權。

為何 5G 技術如此重要？林鴻益分析，當全球經濟放緩的速度越快，5G 技術的推展速度就越快，以前的網路時代是讓人連結到網路，未來 5 年至 10 年的發展趨勢是要讓物品連接到網路的智慧物聯網時代（AIOT），用白話來形容，AI 是頭腦、IOT 是四肢，5G 技術就是連接頭腦與四肢的重要骨幹，推動新一波科技產業成長的主要動力，就是 5G、AI、IOT 三大主流，也是股市投資最值得長線著墨的題材。

林鴻益表示，中國總體經濟成長速度相較過去高峰時期是進入放緩的中度成長，但民間發展不論在軟硬體方面都有非常顯著的進步，股市在價值面上更是極具投資吸引力。根據 Bloomberg（彭博）統計顯示，滬深 300 指數年度獲利成長率在 2018 年僅 4.9%，反映大環境欠佳的景況，但未來兩年將恢復兩位數增長，2019 年預估獲利成長 14.41%、2020 年預估獲利成長 15.1%。

以價格對比獲利表現，滬深 300 指數 2018 年底預估本益比 10.7 倍，隨著獲利提升，2019 年預估本益比只有 9.35 倍、2020 年預估本益比僅 8.13 倍。對比歷史資料，滬深 300 指數本益比最高峰是 2007 年的 49.01 倍，最低是 2014 年的 9.61 倍，長期歷史平均為 18.37 倍。數據顯示 A 股股價非當便宜，由於投資氣氛欠佳，內外資機構目前對 A 股的持倉水位偏低，預期在股市氣氛改善後，這些長線資金仍會積極進場布局。

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