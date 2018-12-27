〈基金開箱文〉元大全球人工智慧ETF 基金 搶先看

當 AI（人工智慧）在日常生活中已然不可或缺，表現出色的相關企業，自然是資金追捧的熱門標的。就在各大機構搶進這股浪潮下，國內第一檔聚焦 AI 營收主題 ETF—元大全球人工智慧 ETF 基金也即將問世，究竟，此檔基金的特色為何？又適合什麼樣的投資人呢？

人工智慧發展長期看好

近年來 AI 應用在各領域蓬勃發展，全球資金也競相投入。根據麥肯錫研究結果，未來 10 年內，AI 每年預計能為全球 GDP 成長貢獻約 1.2 個百分點，在 2030 年前可望帶來 13 兆美元的產值。AI 更成為驅動未來科技產業的重要引擎。

2017 年全球創投基金投入人工智慧領域較 2016 年成長達 3 倍，Statist 預測至 2025 年全球人工智慧營收年複利將成長 57%

但因為 AI 定義太過籠統且應用廣泛，不只難以單一產業界定，要找出具代表性的企業也是難事。根據統計，全球標榜業務內容涉及 AI 的公司就多達上千家，遍布數十種產業，投資人想要搞懂投資標的是否真正受惠 AI 趨勢？不只要費上不少功夫，可能也力不從心。

與市場上智能基金比較，元大全球人工智慧 ETF 基金最大的特色，除了以 ETF 參與 AI 成長趨勢，更是首檔聚焦在 AI 營收，找出已實質受益於 AI 趨勢領頭羊的產品。

專注 AI 三大核心 緊跟趨勢動能

攤開說明書，此檔基金追蹤 STOXX 全球人工智慧指數。這個全球第一檔針對 AI 產業編制的指標特色之一，就是以企業的 AI 營收來源篩選指數成分股。藉由全球金融機構資料庫權威 FACTSET 精準拆解企業營收來源，其中符合 AI 三大核心領域：演算法（Algorithm）、大數據（Big data）和運算力（Computing）中所包含的 21 種次產業的比例需占 50% 以上，才能納入持股。一舉鎖定 AI 最具成長爆發性的三大領域中，已具有實質營收的領導企業。

藉由 FactSet 精準掌握演算法 (Algorithm)、大數據(Big Data)、運算力(Computing) 等三大核心，一次涵蓋 21 種次行業

以營收為基礎 更能顯示受惠 AI 程度

另外一個重點是，對比傳統指數分類，除很難判斷出企業的 AI 貢獻外，也可能因企業分屬不同產業分類無法納入。元大全球人工智慧 ETF 根據 FACTSET 資料，則可清楚顯示 Google 母公司 Alphabet 有 7 成營收來自搜尋引擎和軟體服務，合乎本 ETF 的選股機制，因此可以將近年成長動能最驚人的 Google，順勢納入投資組合。

以實質營收判斷，規則化選股，可提高選股的透明度及減少人為主觀判斷。大大提高選股的透明度及減少人為主觀判斷。目前市場不乏與元大全球人工智慧 ETF 屬性相近的商品，但細究其選股標準，仍以外部顧問機構或投資委員會認可標的為主，較傾向主動投資；相較之下，以營收占比作為客觀基準，較符合 ETF 的多元性質。

AI 發展方興未艾 歷史回測具爆發力及回復力

聚焦 AI 營收，成效到底如何？以回測績效來看，數字會說話：自中國股災投資該指數至今年 10 月高點，報酬率最高將達 157%，遠勝過投資標普 500 指數。多頭時具爆發力，即使面臨回檔，也能在修正後回復。﹙2018 年 10 月美國大型股回檔迄今，由於尚不滿一個循環週期，扣除計算﹚

鉅亨投資策略：

AI（人工智慧）的廣泛應用已經是引領未來科技發展的動能之一，是投資人必須密切關注的趨勢。但因 AI 產業定義模糊，在挑選投資標的時，需考慮企業 AI 營收占比及產業變化，避免陷入本夢比的陷阱及過度追高殺低。

元大全球人工智慧 ETF 基金，是國內首檔聚焦 AI 營收的 ETF 基金。鎖定 AI 最具發展潛力的演算法（Algorithm）、大數據（Big data）和運算力（Computing）三大核心概念。適合能忍受短期波動、追求長期資本成長的投資人。

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