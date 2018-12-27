盤前財經大事搶先讀2018年12月27日

今日操盤前瞻

法說會：第一保、欣欣

股臨會：立德、鈦昇

除權息：FH 彭博高收益債、FH 彭博新興債、FH 富時不動產、新光內需收益

夏普分拆半導體事業 鴻海朝「半導體自己做」目標更近一步

鴻海 (2317-TW) 集團旗下夏普昨 (26) 日宣布，分拆半導體事業成立獨立子公司，據了解，夏普半導體事業擁有 8 吋晶圓廠，而目前車用及物聯網等領域的晶片，也可採 8 吋晶圓投片製造，市場因此解讀，此舉將有助鴻海擴大半導體布局，距離董事長郭台銘「半導體自己做」的目標更近一步。閱讀全文...

〈房產〉賴正鎰估今年全台房市推案量將創 10 年新高 明年案量再增

全國商總理事長、鄉林 (5531-TW) 集團董事長賴正鎰昨 (26) 日指出，2018 年房市推案量創 2008 金融海嘯以來的 10 年新高，推案金額達 1.27 兆元，估 2019 年全台推案總量將再成長 5% 左右，達 1.34 兆元，房市將從今年的「量增價穩」，到 2019 年將會是「量增價微揚」。閱讀全文...

茂迪：最壞情況已過去 明年虧損可望大幅下降

太陽能廠茂迪 (6244-TW) 意識到市況的變化，今年 4 月起採取減量經營策略，進行營運瘦身，財務結構更加健全，也將在年底擺脫長達 8 年的長約，總經理葉正賢表示，「最壞情況已經過去」，明年將加強模組拓展力道，虧損可望大幅降低。且明年上半年可望有處分廠房收益入帳，預期將為獲利帶來可觀貢獻。閱讀全文...

HTC 手機將退出中國市場? 宏達電：通路整合

HTC 宏達電 (2498-TW) 傳出將手機產品，自中國電商天貓購物網站的旗艦店全面下架，引發外界猜測是否將退出中國市場，對此宏達電回應，主要是店鋪營運調整、整合通路，並沒有要撤出中國市場。閱讀全文...

大陸新稅制明年元旦上路 資誠：留意公司與個人申報

大陸新版個人所得稅法實施條例明 (2019) 年元旦正式上路，資誠聯合會計師事務所表示，本次大陸個人稅改的重點，除了無住所稅務居民的認定標準改為 183 天外，也將分項所得稅制改為部分綜合所得稅制，並給予子女教育、住房貸款利息、撫養老人、大病醫療等專項附加扣除，再以拉大低所得稅率的級距、增加每年免稅額，降低個人所得稅負擔。閱讀全文...



