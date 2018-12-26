大陸新稅制明年元旦上路 資誠：留意公司與個人申報

大陸新版個人所得稅法實施條例明 (2019) 年元旦正式上路，資誠聯合會計師事務所表示，本次大陸個人稅改的重點，除了無住所稅務居民的認定標準改為 183 天外，也將分項所得稅制改為部分綜合所得稅制，並給予子女教育、住房貸款利息、撫養老人、大病醫療等專項附加扣除，再以拉大低所得稅率的級距、增加每年免稅額，降低個人所得稅負擔。

資誠聯合會計師事務所兩岸稅務主持會計師段士良表示，台商所關注的「坐月子」條款依然保留，且改為連續不滿六年的稅務居民免全球課稅，較預期更為寬鬆，讓台商鬆了一口氣。

但要注意的是，外國人可享有的子女教育、住房及餐飲補貼、返鄉旅費等的免稅優惠，也在本次大陸個人所得稅專項附加扣除暫行辦法中移除，相較於稅改後專項附加扣除的金額，薪資水準較高的高階台幹均認為，以前的免稅優惠還是有利許多。

段士良進一步指出，本次稅改後給予稅務居民的專項扣除，台商仍需留意下列問題，包括：一、撫養的老人在台灣居住是否仍可扣除，二、子女教育專項扣除是否有人數限制？三、台幹返台看健保應無法適用大病醫療專項扣除。

段士良提醒，不少台幹因為在兩岸都有支薪，撫養親屬若在兩岸都有扣除，大陸稅局是否會要求台幹出具證明在台無申報撫養親屬，而該證明是否又會洩漏台幹在台灣仍有支薪一事，這可能是除台幹外，連其所屬公司都需要關注的議題。



