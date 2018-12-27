台灣主要報紙重要財經新聞 2018年12月27日

全球景氣漸顯疲態，國發會主委陳美伶昨（26）日強調，內需將是明年台灣經濟動能撐盤主力，為刺激民間消費，各部會總動員，已經開始盤點可行的政策工具，相關措施可望在春節前對外公布。

在美股歷經史上最驚悚的耶誕夜表現後，美國總統川普 25 日出面信心喊話，指美國企業體質佳基本面又強，這波大跌對投資人來說是一個絕佳的買點。

歲末年終，不少中小企業拋匯轉至新台幣發年終獎金，中產階級也陸續領到年終與績效獎金，為吸引這些潛在財富管理客群，渣打、滙豐與星展等三大外商銀行推出 2019 年第 1 季新台幣優利方案，利率最高喊到 1.5％。



經濟日報

刺激消費 政府下猛藥

外銀搶錢 推台幣優利方案

悠遊卡、街口將可相互轉帳

工商時報

今年招商超亮眼 破 2.2 兆

NCC 釋利多 大降頻譜使用費

川普護盤：美股大跌是絕佳買點

聯合報

國發會: 高階白領工時應彈性化

3 大保障 我與印度更新投資協定

彭博: 全球經濟明年喊痛

蘋果日報

中華電 5 千人退休潮 明年補血 1600 人

廣電紙媒經驗豐 鄭優帶 MOD 逆轉勝

OPEC + 減產無效 油價跌破 50 美元

中國時報

川普撂狠話 不給錢就關門

春節加班機拍板 台商仍憂重演爭議

政府挨轟沒肩膀 拉旅遊業者墊背

自由時報

太陽能躉購費率 經部允重新試算

CES 元月登場 聚焦 5G、5G

夏普分割半導體事業 成立 2 家子公司

