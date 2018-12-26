〈房產〉 賴正鎰估今年全台房市推案量將創10年新高 明年再增5%

全國商總理事長、鄉林 (5531-TW) 集團董事長賴正鎰今 (26) 日指出，2018 年房市推案量創 2008 金融海嘯以來的 10 年新高，推案金額達 1.27 兆元，估 2019 年全台推案總量將再成長 5% 左右，達 1.34 兆元，房市將從今年的「量增價穩」，到 2019 年將會是「量增價微揚」。

賴正鎰強調，全台 2018 年預售新推建案 8.5 萬戶，比去年同期成長 4 成，他於年初預測全年推案總量可望破 9000 億元，但最新估值則已達到是 1.27 兆元，年增率高達 43.5%，

賴正鎰認為，台灣房市早在今年 5、6 月已從谷底反彈，全年是「量增價穩」，展望 2019 年則是「量增價微揚」。政府今年調降房屋稅、地價稅等持有稅，首購小坪數產品 (20-40 坪以內) 幾乎都一個多月就完銷。

後續值得關注的是，中大坪數產品在新的一年會漸漸加快銷售，就他觀察，最近中大坪數案場的來客量增加近 5 成，台北市豪宅市場成屋可望加快去化，六都的其他部份都市也都會很快去化，而房地產最熱門的，快速補漲第一名應該是高雄，這是因為韓國瑜當選市長的關係，應該會變得很熱；台中市也一樣，捷運綠線通車後，將會讓台中交通更順暢。

賴正鎰分析，從國際政經局勢來看全球房市趨勢，2008 年金融海嘯以後，歷經 10 年休養生息，全球景氣在今年幾乎已經復甦，房地產市場與就業都回到水準以上，不過因為美國政府負債赤字逼近 680 兆美元，所以美國總統川普為解決國內經濟動盪不安，就必須從貿易逆差最大的中國大陸下手，雙方今年前 10 個月逆差已達 3444 億美元，只能雙邊貿易談判來降低赤字。

至於中美貿易紛爭對全球外貿影響，賴正鎰認為，全球包括台灣在內，目前近 2 個月全球外銷貿易都是負成長，這是因為來自今年 5、6 月以後的中美貿易談判造成，但他認為出口數字下滑「其實是假象」，真正中美談判的影響，應該是在未來 1-2 年才會慢慢顯現。