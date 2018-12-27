貿易形勢無礙積極出海 中國在美IPO企業八年來最多

雖然國際貿易形勢變化，但 2018 年中國企業海外上市熱情不減，在香港和美國 IPO 市場活躍度令人矚目。

據英國金融時報報導，今年約有 33 家中國企業在紐交所和那斯達克上市，幾乎是去年赴美上市企業數 17 家的兩倍，創 2010 年來新高。今年這些企業赴美上市融資總額為 90 億美元，仍然遠低於 2014 年的 290 億美元。但 2014 年融資主要來自阿里巴巴 250 億美元的 IPO。

此前已有媒體稱，中國內地企業帶動香港今年超越紐約，重新奪回全球最大 IPO 市場頭銜。2015 年和 2016 年香港都占據第一，去年冠軍旁落。

Refinitiv 數據顯示，截至 12 月 21 日，今年在香港上市企業共 125 家，其 IPO 合計籌資 365 億美元，在全球 IPO 市場市佔率中占 17.6%，創 2010 年以來新高，較去年增長 175.5%，同期紐交所 IPO 募資共計 289 億美元，全球占比 13.9%。

以下南華早報根據 Refinitiv 數據製作的圖表展示了今年和去年全球各地 IPO 融資變化。

路透報導指出，今年亞洲前五大 IPO 中，香港占有其三：小米、中國鐵塔和美團點評，它們分別融資 54 億美元、75 億美元和 49 億美元。中國企業占全球 IPO 發行公司數量的近三分之一。

值得一提的是，今年中國公司上市踴躍，但新股表現不佳。



上周彭博報導稱，今年科技股上市熱潮推動香港 IPO 交易額超過紐約，但在上市第一個月，融資額至少 1 億美元的公司股價平均下跌 6.2%，這是 2008 年以來最差回報。以 IPO 規模估算，損失達到 6.9%，創 1994 年有記錄以來最大幅度。

天風證券策略師梁金鑫表示，IPO 交易的大幅回升可能預示一個行業未來的下行周期，科技公司擔心如果它們現在不上市未來行業下行會加劇。

路透認為，今年香港 IPO 表現出眾得益於上市規則修改之後允許雙類別股權架構，以及還沒有產生營收的生物科技公司上市。但銀行業者認為明年不會有這麼多宗規模數十億美元的交易，籌資規模也不會有這麼高，因供應開始減少，且市場波動削弱了上市的吸引力。

至於香港新股表現不佳，銀行業人士認為，部分源於此前一直由中國國企占主導的市場仍需適應新上市的高增長公司。