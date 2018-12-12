沒在擔心貿易戰 2018中國企業在美IPO家數多過去年

美中貿易戰緊張情勢，並未影響中國企業赴美 IPO(首度公開發行) 的意願，2018 年赴美 IPO 的中國企業，較去年高出 17 家。

CNBC 引述「國際通商法律事務所」(Baker McKenzie) 數據，稱 2018 年以來，共有 37 家中國企業赴美 IPO，籌資規模約 92 億美元，高於去年的 20 家、56 億美元。

Baker McKenzie 認為，中國企業選擇赴他國 IPO，使全球 IPO 市場獲得支撐，「公司對上市的思考，不再受地域限制，而是以滿足目標為導向。」

那斯達克 (Nasdaq Stock Market) 亞太區主席 Bob McCooey 表示，「部分亞州公司，決定赴他國市場上市，我們竭力爭取，希望他們能屬於那斯達克。」

McCooey 提供的數據顯示，那斯達克今年已進行了超過 180 次 IPO，遠高於 2017 年的 136 次。

今年在那斯達克上市的知名中國企業，包括電子商務平台拼多多 (Pinduoduo)、愛奇藝(iQiyi) 等。

McCooey 指出，雖然美中貿易戰持續延燒，但他尚未聽說有公司因此延後 IPO 計畫；部分原因在於，這些公司的業務，並未直接受到關稅攻勢影響。

McCooey 強調，他不認為美中貿易爭端，會衝擊他國企業赴美 IPO 的意願，「IPO 市場依舊強勁」。

McCooey 說，美中兩國終將達成協議，「無論短、中、長期，終究會有一個 (協議)。」