路透：白宮考慮發布行政命令 封殺華為和中興通訊設備

《路透社》報導，三位知情人士透露，美國總統川普正在考慮於明年發布一項行政命令，宣布國家緊急狀態，並禁止美國公司使用華為和中興通訊製造的電信設備。

除了美國市場之外，華為和中興通訊為全球最大的兩間網路設備供應商，美國政府認為上述兩間公司為中國政府工作，產品具有安全性問題，機密資訊可能被竊取。

來自電信設備產業和政府的消息人士指出，美國政府已審慎考慮該項行政命令長達 8 個多月，最早可能在 1 月份發布，將指示美國商務部，阻止美國公司購買可能構成嚴重國家安全風險的外國電信製造商設備。



消息人士指出，該項行政命令不會特別點名華為和中興通訊兩間公司，但實際商務部將限制美國公司購買華為和中興通訊的電信產品。該項命令將根據《國際緊急狀態經濟權力法》(International Emergency Economic Powers Act)，賦予總統管理商業的權力，以應對將威脅國家的緊急狀態。

華為和中興通訊未進行回應，白宮亦並未對該報導提出評論。《華爾街日報》最早於 5 月時報導，美國政府正在考慮發布該項行政命令。

儘管許多大型無線公司已無使用華為的產品，但美國農村的運營商為華為和中興的最大客戶之一，因價格較便宜，這些運營商擔憂，政府將在沒有補助的情況下，依照行政命令，強制要求他們拆除中國製造的電信網路設備，並禁止未來購買。

美國農村無線經營商協會 (Rural Wireless Association，RWA) 本月稍早向聯邦通信委員會 (FCC) 提交的文件顯示，該協會有 1/4 的成員在網路中使用華為或中興的設備。



RWA 的總法律顧問 Caressa Bennet 表示，RWA 的所有成員將需要 8 億至 10 億美元才能全數替換華為和中興設備。成員指出，華為的產品比其他製造商便宜許多，舉例來說，2010 年時，愛立信的設備價格幾乎是華韋的 4 倍。