川普貿易政策掌握2019年亞洲經濟生死大權？

野村綜合研究所的經濟學家 Takahide Kiuchi 在專欄中指出，明年亞洲經濟將受到美國總統川普的貿易政策影響，若美中與美日貿易談判不理想，日本經濟可能面臨萎縮風險。

明年亞洲經濟估計將持續增長，但相較今年，估計增長率會略為減緩，大部分的亞洲經濟體目前沒有過熱情況，因此利率將維持在較低的水平並支撐經濟增長。

然而，Kiuchi 表示，若美國的貿易保護主義升級，恐會對亞洲兩大經濟體中國和日本造成影響，並連帶影響亞洲其他經濟體，亞洲經濟增長面臨減緩的風險。

川普與習近平 12 月於 G20 會議時會面，美中雙方達成從明年 1 月開始，貿易戰停戰 90 天的共識，經濟學家認為，90 天的時間太過匆促，美中貿易談判不太可能有很大的進展，美國可能仍會對價值 2000 億美元的中國輸美課徵 25% 關稅，現行稅率為 10%，並將課稅範圍擴大成中國全部的輸美商品。

中國情況



根據經濟合作暨發展組織 (OECD) 的估計，若上述情況發生，將使中國的 GDP 年減 1.4%，當中影響包括因前景不確定而減少的資本支出。美國方面，消費者物價將上漲 0.9%，聯準會將因此升息 0.5%，進而支撐美元升值約 2%。

這將反過來導致中國和亞洲其他新興經濟體的價格上漲，並產生不利的通膨效應，組合投資基金可能轉向美國，導致新興經濟體金融市場的不穩定。



此外，若美中貿易戰導致中國經濟進一步放緩，可能導致中國國內金融市場的不確定性。地方政府融資工具 (LGFV) 和財富管理產品 (WMP) 是中國金融風險的核心，為兩種非銀行融資的方式。



若經濟出現惡化，或大量資金集合的房地產市場表現不佳，LGFV 債券將陷入違約風險，使財富管理產品價值下滑，影響個人投資者，該行業環環相扣，理財產品在連鎖反應中將潰堤。



銀行將受到直接和間接風險的打擊，從而增加銀行破產的危險。此外，若銀行試圖通過控制貸款來削減這些風險，將會影響整體經濟，並可能引發進一步的金融市場動盪。

若美中順利達成貿易協議，中國的 GDP 在 2019 年可能會增長 6.4%，若未達成協議將降至 5%，而當貿易戰影響整體金融環境時，中國 GDP 增長可能進一步下滑至 4.5% 左右。

日本情況

日本無法擺脫美中貿易戰的影響，若貿易緊張局勢加劇，OECD 預估全球貿易將因此萎縮 2%。在此情況下，日本的 GDP 將減少 0.6%，日本政府預估明年經濟增長率為 0.8%，若貿易戰造成影響，明年日本的經濟增長將接近於 0%。

若美國進一步將矛頭指向日本，日本經濟可能陷入萎縮，日本與美國的貿易順差中，汽車和汽車零組件合計佔 76.6%。因此，川普可能會將目標放至於汽車相關產品。

此外，美國可能會要求日本降低農產品和牛肉的關稅，由於這兩塊對於日本來說很重要，日本可能不會同意，還是選擇降低輸美汽車的數量，若日本自願減少一半出口至美國的汽車數量，日本 GDP 將再下調 0.5%。