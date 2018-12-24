美政府關門、聯準會中立性受挑戰 外匯市場首當其衝

《彭博社》報導，2018 年的最後一週可能會讓投資者感到動盪，因聖誕假期交易日較少，此外市場面臨壓力日益漸增。外匯市場為首波需面對週末重大事件的市場，如美國政府關門，以及傳言美國總統川普欲開除聯準會主席鮑爾。

被視為避險貨幣的日圓連續 7 天上漲，截至台灣時間上午 10 時許，美元兌日圓下跌 0.16%，暫報 111.08。

美元兌日圓日線走勢圖

標普 500 指數上週繳出 7 年來最糟的一週表現，而聯準會主席人選不確定性將可能使動盪加劇，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 則站出來表示，將維持市場流動性，並且指出，川普從未提議開除鮑爾，並認為自己並無該職權。

標普 500 指數日線走勢圖

上週美債殖利率曲線趨平，呈現金融危機後最接近反轉的水平，10 年期美債殖利率下降至 2.75% 以下。由於市場大部分的動盪來自美國，若鮑爾的聯準會主席位置不保，美債和美元將難以成為投資者的避風港。

2 年期美債與 10 年美債殖利率利差 圖片來源：Fred

法國興業銀行的美國利率策略主管 Subadra Rajappa 表示​​，她認為更換聯準會主席「極為不可能」，儘管她並不排除川普說服鮑爾「辭職」的可能性。

她指出​​，在最近美國政府關門的情況下，投資者可能不太願意將美債視為避險資產，聯準會領導者的變化​​，可能會對已經脆弱的金融市場造成影響，並進一步使金融環境緊縮。



渣打銀行的全球 G-10 外匯和北美總體策略主管 Steve Englander 表示，針對聯準會獨立性受到威脅，市場反應將變得複雜。他表示，在流動的情況下，政治的短期不確定性，會對股票價格和債券殖利率構成壓力。

Englander 指出，美元則可能面臨多重對立的力量，但在美國經濟政策變得更加不穩定之下，美元近期面臨負面影響。

截至上週末，彭博美元指數在今年上漲超過 4%，為接近一年半以來的最高水平，而上週日圓兌美元攀升約 2%。



對沖基金 Ark Capital Management 的聯合創始人 Saed Abukarsh 指出，在聖誕假期，美股面臨的隱憂還包含較有經驗的交易員將休假，留守的將為經驗較淺的交易員，或是機器交易。

股市的進一步下跌，可能會使機器交易開始拋售，Abukarsh 認為，若發生拋售，買家在一月份之前不會近場護盤，因此欲在年末大幅調整投資組合的投資者，可能會付出代價。