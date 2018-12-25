美國商務部長放狠話：汽車關稅依然是選項之一

美國商務部長羅斯周一對媒體稱，川普對汽車關稅仍然具備政策靈活性和自由，暗示美國在汽車貿易政策方面仍有多種選擇。

美國商務部目前正在進行針對汽車進口的「232 調查」，調查進口汽車及零部件是否傷及美國國家安全、美國是否應該採取配額和關稅組合對其進行限制。這一報告預計在來年 2 月 17 日出爐。

英國《金融時報》報導稱，美國商務部長羅斯在接受該報訪問時表示，該報告仍在推進，而美國總統川普在最終決定是否推行汽車關稅的問題上，有「很多靈活空間」和「完全的自由」。

「二戰以來，美國通過馬歇爾計劃和貿易讓步等直接措施來幫助重建歐洲和亞洲，但我們的錯誤是沒有給出時間限制，」羅斯對英國《金融時報》稱。

美國汽車業已經受到了川普政府貿易政策的顯著影響。美國開徵鋼鋁關稅以來，美國汽車業的原料成本明顯上漲，而修正後的北美自由貿易協定（NAFTA）對汽車的生產地和薪資都作出了更嚴格的要求，令車企不得不承擔更高的成本壓力。

今年以來，道瓊斯美國汽車指數累計下跌 23%，同期道瓊斯工業平均指數下跌 12%。

彼得森國際經濟研究所（PIEE）今年 5 月的研究指出，25% 的汽車關稅會使得美國的汽車生產下滑 1.50%，19.5 萬個美國崗位流失；而將其他國家可能的報復政策納入考慮後，這一跌幅可能擴大到 3.98%，受到波及減少的就業數目高達 62.4 萬。

在內部重組需要和外部壓力的雙重作用下，通用汽車在 11 月 25 日宣布，將在 2019 年關閉 5 家北美工廠，裁員 15%，波及超過 14000 名員工；摩根士丹利分析師還指出，福特未來的裁員規模可能高達 25000 人。

另一方面，中國國務院關稅稅則委員會 12 月 14 日發布公告，稱為落實中美兩國元首在二十國集團領導人布宜諾斯艾利斯峰會期間達成的共識，決定從 2019 年 1 月 1 日起，對原產於美國的汽車及零部件暫停加征關稅 3 個月，涉及 211 個稅目。

國務院關稅稅則委員會稱，對原產於美國的汽車及零部件加征關稅，是反制美國貿易保護主義的被迫之舉；希望雙方按照兩國元首共識，以相互尊重、相互平等和言而有信、言行一致為前提，朝着取消所有加征關稅的方向加緊磋商，積極構建平衡、包容、共贏的中美經貿新秩序。