【豐銀投顧】現在不是波段操作的好時機



外資放假去，今天量能又萎縮的很嚴重。也就是這個原因讓指數看起來沒有什麼空間，讓多空都動彈不得。今天筆者聽到一個消息，國內有部份的產業已經開始裁員了。其中最近鬧很大的某家公司雖然暫時沒事，但為了節省開支已經開始裁員，另外還有某家電信公司也傳出裁員的消息，聽說要裁一千人，但因為資遣費一次給足一年份，因此事情沒有鬧很大。看到這些新聞，相信大家心裡應該要有數了。景氣已經不像半年前那樣熱了，甚至可能明年開始景氣會走下坡。那麼股市當然會先反映！雖不能說指數一定會重挫，但我們必須居高思危，在多頭走勢裏，因為時間普遍比較長，或許漲的不快，但我們可以利用時間來讓獲利加大，所以人家說「多頭賺的多」。而在空頭市場，其獲利是靠著急速的下跌而來的，但缺點是不易掌握，所以大家都說「空頭賺的快」，而不多「空頭賺的多」。

現在的格局，雖然還不一定就是空頭，但至少不是可以股非一買年頭抱到年尾的那種行情了。筆者發明的「神奇動能」，常常在空頭走勢時出現量能急縮後，馬上止跌反彈的走勢。但這是在多頭行情中有用，如果在空頭行情時，量能一縮再縮，今天見低明後天可能還有新低，因此不能看到量能急縮，就斷言此處就是凹洞量，反而要知道在空方勢之中，量縮是常態，量急增才是反常。因此在不同的時間點，就要有不同的操作節奏跟方式，甚至連操作的商品都要跟著變化，才能趨吉避兇。

外資放大假去了，這個盤很顯然就是內資主導盤，就是內資群魔亂舞的時機。我們小老鼠 168-937 家族都知道 4989 榮科買在 23.6 附近，今天會員全數在被列為注意股之前都出在 27.2 以上了。接下來的操作還是一樣以短線為主，實在是在這種消息滿天飛，不確定因素極高的背景下，唯有這種操作方式才能不受到傷！祝大家操作愉快！

豐銀投顧 李世新 分析師

