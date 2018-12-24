【永豐期貨】台指選擇權盤後－外資放假 台股量縮小跌6點



◆期貨走勢

台指期週一上漲 32 點至 9618 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 21.7 點，電子期逆價差縮至 - 1.39 點，金融期逆價差擴至 - 7.1 點。現貨部分，三大法人賣超 28.44 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1265 口至 3079 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 673 口至 35689 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 2017 口至 - 1796 口。

台股經過週六獨家開盤後，緊接而來的耶誕假期，讓外資普遍未上工，以致週一台股僅剩內資獨撐陷入量能不出態勢，指數呈現狹幅整理，全日高低區間不到 50 點，盤勢呈現橫盤整理狀直至收盤，終場加權指數下跌 6.46 點或 0.067%，收在 9639.7 點，成交量能 684 億，較前一日增加 296.87 億。盤面上大型權值股跌多漲少，前 10 大權值股僅有鴻海、大立光 2 檔呈現小漲，不過投信作帳行情讓中小型股表現活躍，尤其 5G 題材的網通、光纖族群都有多檔個股衝上漲停。技術面觀察，加權指數開高走低以低量小幅收黑，目前短天期以及月季線仍呈下彎，KD 與 MACD 則仍有持續向下的跡象，近日外資放假的情況下，行情恐持續呈現狹幅震盪格局，建議投資人可密切關注未來休假結束後的外資動向。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10000 點，賣權集中在 9000 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10000 點，賣權未平倉最大量集中在 9000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.05 升至 1.08，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 17.22% 降至 16.91%，賣權平均隱含波動率由 22.19% 升至 22.31%，買權降賣權升。選擇權部位整體來看顯示為中性格局 (永豐期貨研調)

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