【華冠投顧】本周內資當家 ?"這件事"是行情重點 ?卡位這2檔多方口袋名單



＜大盤分析＞

上週六分析「台股獨家開市，現貨方面對利空反應並不激烈，期貨逆價差則有擴大現象，估計下週一可能還會反應利空，但繼續反應的空間不至於太大，不然現貨理應出現殺尾盤走勢」。今日大盤如期小幅走低，終場 - 6 點，OTC 指數 + 0.25% 站上五日線。

今日外資放大假造成台股量能低迷，指數震盪空間亦同時受限，不過由內資負責挑大樑卻有利於中小型股表現，也使得盤面活蹦亂跳的族群及個股反倒明顯增加，像是 5G 的《3234 光環》、《5388 中磊》、《6426 統新》、《4977 眾達 - KY》...；板卡的《6150 撼訊》、《2376 技嘉》、《2377 微星》...；散熱模組《3324 雙鴻》、《6230 超眾》、《3071 協禧》...；電池相關的《4721 美琪瑪》、《4739 康普》... 安控的《3356 奇偶》、《3454 晶睿》...；高雄概念股《2702 華園》、《5519 隆大》...，比較弱勢的族群僅有遭遇利空衝擊的矽晶圓族群《5483 中美晶》、《3532 台勝科》、《6488 環球晶》、《6182 合晶》及大同集團旗下個股。

本月台股主要壓力來自於外資的調節，在外資放長假的這段空窗期，邏輯上多頭不難防守且有利於類股輪動，所以這件事～「大盤 9600 點關卡及 OTC 指數季線支撐理應守得住」將是本週行情重點，一旦失守就代表控盤內資預期外資歸隊後仍將持續賣超故而棄守，那麼對後市須保守以對，反之，如果支撐都守得住甚至慢慢墊高，代表控盤者根本無懼外資賣壓繼續出籠甚至預計美股可望跌深反彈，那麼對後市便可轉趨樂觀。

＜操作策略＞

目前仍視「大盤重上月線」為多方轉強訊號、正式失守 9600 點為轉弱訊號，在多空未表態前，操作上維持「多空雙向」也就是「作多強勢股、放空弱勢股」並行策略。

＜被動元件族群＞

今日被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》低量反彈，《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》站上五日線，觀察的主要指標龍頭《2327 國巨》則是逼近 12/13 大摩降評利空當天高點，若是突破便能完成「破底翻」走勢，屆時整個族群就具備比較有利的操作條件，而線形較強的二線股則是更佳選擇。

賴昇楷 分析師

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

