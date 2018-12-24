日企瞄準非洲商機 電子貨幣成主角

電子貨幣的普及，讓非洲的商業活動也開始產生變化。一般而言，若沒有銀行帳戶，就難以展開商業活動。SOMPO 控股 (8630-JP) 在 2018 年 11 月，投資了在非洲展開加密貨幣匯款服務的 BTC Africa (慣稱 BitPesa)。新的支付方式逐漸普及，除了大型貿易商看準了這塊大餅，新創企業也接二連三的搶攻這塊市場。

非洲市場最吸引人的地方，就是那人口正快速成長的巨大市場。根據聯合國的預測，全世界在 2050 年時將有大約 97 億人口，屆時非洲人口將達 25 億，佔全球的 1/4。奈及利亞將超越美國，成為印度、中國之後，人口第 3 多的國家。 剛果與衣索比亞也將進入全球前 10 名。

目前日本企業在非洲的商業活動，主要為大型貿易商所進行的資源取得與基礎建設，還有食品業以及交通工具製造業等，瞄準當地準備「脫貧」現正活在金字塔底層 (Bottom of the Pyramid，或稱 BOP) 的族群。然而近來，日本的新創事業開始在非洲展開新的商業模式。日本企業投資在非洲的日本新創公司，這種新的商業模式也日漸增加。

非洲的低收入人口當中絕大多數都沒有銀行帳戶，因為資金無法回收是最大的風險。然而，肯亞的智慧型手機普及率高達 85%，使用電子貨幣的人口更多達 70%。多數企業就是看準這點，決定進軍這塊市場。

BitPesa 在 2013 年提供企業利用比特幣進行跨國匯款的服務，因為大幅縮減時間及成本，讓 BitPesa 快速成長。SOMPO 控股公司透過出資，取得 BitPesa 的電子貨幣支付技術，將活用在未來的跨國匯款與支付業務上。

而大型貿易商的住友商事 (8053-JP) 在 2018 年 12 月 18 日表示，投資了肯亞的太陽能發電租賃公司 M-KOPA。丸紅 (8002-JP) 也在 2018 年 9 月，投資了在非洲展開太陽能發電租賃業務的東大新創公司 WASSHA。三菱商事 (8058-JP)、三井物產 (8031-JP) 等大型貿易商，皆不約而同的在非洲展開了太陽能相關業務。

塞內加爾的太陽能發電設施 (圖片來源：AFP)

日企 Saisan 在 2018 年 5 月也投資了在坦尚尼亞的液化石油氣公司，利用智慧瓦斯表和電子支付來進行瓦斯費用的徵收，減少投資風險。

在這波非洲投資熱潮下，日本貿易振興機構 (JETRO) 計畫於 2019 年 2 月，在非洲挑選 100 家新創公司與日本企業進行媒合。希望透過這項舉動，加強日非雙方的經貿關係。2019 年 8 月在橫濱市召開的第 7 次非洲開發會議 (TICAD7) 上，也將邀請這些企業參加。

更有新創企業的經營者建議日本政府，可以靈活運用政府開發協助計畫 (ODA)，結合數位技術來擴大民間企業在非洲的商機。