歐股盤前─美股重挫 指數期貨漲跌互見

上週美股重挫，市場擔憂情緒加劇，今 (24) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見，歐洲 Stoxx 50 期指跌逾 1%。

台北時間週一下午 3 點 15 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 1.17 %，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.76%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.94%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.25%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.43%，深證成指上漲 0.75%；南韓 Kospi 指數下跌 0.31%，日經 225 指數下跌 1.11 %；台股收跌 6.46 點，至 9639.70 點。

耶誕假期將至，週一 FTSE 100 指數將提前於倫敦時間 12 點 30 分收盤，其餘指數預計於倫敦時間下午 1 點收盤。

12 月迄今，美股表現極為慘烈，恐成金融海嘯以來，最差的 1 個月；與 8 月 29 日的歷史高點相比，那斯達克指數已回落逾 21%，遁入熊市。

上週那斯達克指數累計下跌超過 8%，標普 500 指數跌逾 7%，道瓊指數跌 6.9%；其中那斯達克和道瓊指數，皆創 10 年來最慘 1 週。

為安撫金融市場，美國財政部長梅努欽於推特發文，稱他已致電美國 6 大銀行高層，確保資金流動性無虞。

據傳美國總統川普有意開除聯準會 (Fed) 主席鮑爾，投資人擔憂，川普和 Fed 的對立，恐使金融市場更加動盪；對此，梅努欽澄清，川普從未提議開除鮑爾。

另一方面，川普要求國會通過美墨邊界築牆預算，但遲遲無法與民主黨達成共識，導致該預算案談判破局，美國聯邦政府自美東時間 22 日起，局部關門 (15 個聯邦政府部門，有 9 個關門)。

眾議院民主黨領袖 Nancy Pelosi 示警，政府關門的問題，可能到 2019 年 1 月前都無解。