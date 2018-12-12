〈區塊鏈大應用〉IBM將於非洲進行區塊鏈農業系統測試

美國科技巨頭 IBM(IBM-US) 在週二 (11 日) 宣布了一項最新的區塊鏈計劃，旨在擴大公司在傳統 PC 硬體和和軟體市場之外的客群。IBM 在一份新聞稿中表示，將與奈及利亞農業新創公司 Hello Tractor 合作，進行基於分散式帳本技術 (DLT) 的農作物管理系統測試，以幫助非洲農民解決作物收成後損失等問題。

IBM 將開發一款名為「Digital Wallet」的 DLT 應用程式，將協助撒哈拉以南的農民減少作物收穫後損失的百分比。

IBM 解釋，區塊鏈解決方案可以幫助農業人員通過接收天氣狀態、肥料和栽培相關數據來輕鬆規劃管理作物的收成。

此外，該系統也將通過區塊鏈、機器人學習和人工智慧 (AI) 來預測收穫的價值，並以信用評級來獎勵用戶。區塊鏈技術可以追踪所有的農民活動，從而為銀行和其他金融機構提供可靠的 24 小時資訊更新。IBM 和 Hello Tractor 目前並未透露該項測試是否得到了非洲最大銀行的支持。

「具體而言，區塊鏈技術將提供從牽引機請求到履行、支付服務、收益分配、工作流程規劃、文檔的授權訪問等功能，所有需求方和供應方工作流程的紀錄都無法篡改，包括訂單與發票等。」IBM 在新聞稿中表示。

IBM 預計將在明年上半年開始進行測試。目前，該計畫僅針對奈及利亞地區，但同時也計劃在肯亞、莫桑比克、塞內加爾、坦桑尼亞、巴基斯坦和孟加拉等國進行。