中國5G進入關鍵期 聚焦概念股

中國工信部在近期正式公布 5G 實驗頻譜分配方案，中國三大運營商中國電信、中國移動、中國聯通分別取得 5G 系統中低頻段試驗頻率使用許可，朝商用化再邁進一步。

中國工信部宣稱，發出許可執照即是向市場傳達中國在 5G 市場推動的進程已到最後階段，將可帶動中國 5G 產業鏈的成熟與發展。根據工信部的規劃，中國將在 2020 年正式啟動 5G 商用，目前中國三大運營商也已陸續公布各自的 5G 進展與部局。

由於頻譜是 5G 發展的核心資源，對電信營運商來說，官方將分配頻譜方案明確公布後，開啟各營運商進行初步的商用建設的階段，而對設備廠商而言，則為其研發指出方向。

圖: 中國信通院

三大電信營運商 5G 發展動態

今年，中國電信啟動 Hello 5G 行動計畫，提出打造 5G 智慧生態的「四點主張」，其內容為共同促進 5G 標準成熟、共同打造 5G 智慧型網路、共同創新 5G 應用模式、共同繁榮 5G 終端產業。目前，中國電信已將 5G 試驗規模擴大到 17 個城市，全力爭取在 2020 年實現 5G 商用。

至於中國移動則在第五屆世界互聯網大會上透露，以 2019 年預備商用、2020 年商用為目標。目前中國移動正在從技術、標準、產業、生態、業務五方面全力推動，預計 2019 年中國移動將推出 5G 智慧手機。



此外，中國聯通則是已經在中國 16 個城市陸續開啟 5G 初步試驗，2019 年將進行業務應用示範及試商用，並計畫在 2020 年正式商用。中國聯通近期再公佈 5G 終端策略，明確將實施 5G 終端合作保姆式一站服務，金額達人民幣 210 億元。

圖: 國元國際

迎接 5G 大投資時代

招商證券預期，中國三大運營商在 5G 週期總投資額為 1650 億美元，與 4G 時期的 1100 億美元相比，成長約 50%。摩根士丹利則預測在 2019 年至 2030 年這十年間，包括頻譜、基站台收發站（BTS）、傳輸以及訊號基地台在內，整體的 5G 資本支出為 8720 億美元，中國部份高達 4210 億美元。

而在 5G 的拉動下，隨著整體資本支出進入新一波成長週期，電信產業開始凸顯出投資價值。根據瞭解，在 2019 年的行情展望中，十大券商策略首席分析師均推 5G 概念股。在投資策略上，許多首席分析師均認為 5G 投資機會已確定，相關 5G 概念股可望成為資金追捧的對象。