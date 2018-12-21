手機產業洗牌續戰5G世代

根據市調公司 CounterpointResearch 近期公佈的報告顯示，全球智慧型手機市場已經飽和，同時產品創新不足，難以吸引消費者，預估 2018 年至 2021 年全球智慧型手機市場年複合增長率只有 1% 至 2%，低於全球 GDP 成長水準。

全球智慧型手機市場已趨近飽和，而中國智慧型市場也無法脫離這場風暴，根據資料顯示，2018 年 1-11 月，中國智慧型手機出貨量為 3.56 億部，年減率 15.3%。

同時由於目前智慧型手機正處於 4G 到 5G 的過渡期，且 5G 手機沒有完全定型，新機型出貨比重仍低。預計明年中國智慧型手機銷售量仍難有起色，預估將與今年銷售水準差不多。而中國手機市場面臨寒冬，將可能使整個產業鏈出現洗牌，中小型手機品牌廠以及供應商面臨極大的淘汰壓力。

手機產業鏈汰弱留強

根據中國信通院資料顯示，今年前 11 個月，排名前十名的廠商智慧手機出貨比重高達 92.8%，比去年同期提升 7.7 個百分點，顯示市場集中度提升，華為、OPPO、vivo 和小米這些大品牌廠資金實力雄厚，加上高的技術壁壘，導致小品牌廠身處被動的環境，難以翻身。

供應鏈同樣如人飲水。約在五六年前，中國手機產業大概有四、五百家 ODM 公司，營運規模佳的 ODM 公司僅剩幾家。消費者需求正在提升，品質要求更高，跟不上節奏的 ODM 公司只能做低階產品，就會慢慢被淘汰。而整個手機供應鏈集中度越來越高，未來每個零組件領域可能只剩下兩到三家龍頭模組廠商。



未來智慧手機新戰場 - 5G

根據 IDC 的統計資料，2018 年第三季，全球市場和中國市場 Top5 品牌廠商的市占率分別為 66.2% 和 87.7%。品牌集中度高，為避免過度的殺價競爭，另闢新戰場維持產品價格已是五大品牌廠共同將面對的課題，而 5G 正是給這些大廠一個出海口。

圖: IDC 預估 2017 - 2022 智慧型手機出貨量年複合成長率 (CAGR) 為 2.5%

目前這些大品牌廠對於 5G 手機均有軟硬體方面的佈局，三星、華為、小米、OPPO 和 Vivo 明年將接連推出 5G 手機。可以想見，5G 世代這些手機廠商領先優勢將延續下去。

根據市場調研公司 CounterpointResearch 報告內容指出，5G 智慧手機將在 2019 年進入初步商用化階段，而 2021 年全球 5G 智慧手機出貨量預估將達到 1.1 億隻。

雖然 5G 帶來新機會，但對於技術創新跟不上的供應鏈將會受到很大衝擊。所以 2019 年是各供應鏈儲備能量的一年，若不能提早做好 5G 佈局，就是這波洗牌風潮下的犠牲品。