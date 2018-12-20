明年將有8款以上手機支援5G

5G 時代即將來臨，根據愛立信最新發布的行動趨勢報告指出，明年將有 8 款以上，支援 5G 的智慧型手機問世，到 2024 年，5G 的流量將達整體流量的 4 分之 1，而增強型 5G 行動寬頻用戶數將增加至近 15 億戶。

愛立信認為，預計到 2019 年年中，市場上將有 6 種 5G 中頻智慧型手機，以及 2 種以上的 5G 高頻毫米波 (mmWave) 智慧型手機。其也預測在 2019 年底會有 1 種中頻與 1 種高頻毫米波的工業用 5G 裝置。

而在 5G 推出的同時，蜂巢式物聯網也正在邁向新里程碑，愛立信認為，基於 NB-IoT 和 Cat-M1 的技術逐漸普及，全球蜂巢式物聯網連接數亦隨之成長，預期 2024 年時將會有 41 億個蜂巢式物聯網連接數，而東北亞將占 27 億個。

此外，愛立信也預估，至 2024 年，5G 增強型行動寬頻用戶數預計達到 15 億。其中北美與東北亞地區可望引領 5G 市場發展，約 55% 的北美行動寬頻用戶將成為 5G 使用者，其次是東北亞地區，預期將有超過 43%。

在 2018 至 2024 年間，行動數據總流量預計將增加 5 倍，而 5G 在 2024 年時將占其中 25% 的流量。影片所占的行動數據流量也持續增加，主要受到觀看時間、線上影片、串流服務和解析度提升的影響。