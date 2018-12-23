〈2018大事回顧〉十大自主晶片研發新勢力 為「半導體中國夢」寫新篇章

積體電路 (IC) 技術的應用非常廣泛，舉凡汽車、工業、通訊、電腦、消費電子、醫療等領域都能看到它的身影。

而 IC 產業起源於美國，不光許多全球知名的企業來自美國，同時 IC 產業也是一個壟斷性很高的產業。根據相關資料統計，2017 年全球晶片產值超 3900 億美元，近一半的銷售額被前十大廠商佔據，預計 2018 年全年產值達到 4500 億美元。

圖: 萬聯證券

這些國際 IC 大廠利用專利，形成一道保護牆，即使中國近幾年半導體產業快速發展，但因受限於智慧財產權因素，中國目前還沒有出現足以影響國際大廠的企業。

不過，中國人口多、市場大，利用這個優勢，且在北京政府的大力金援之下，也已經培養出不少具潛力的大型集團，如華為旗下的海思科技、紫光、中興通訊旗下的中興微、大唐電信旗下的大唐半導體等企業。這些企業不斷取得技術突破，使得 2018 年中國晶片產業成為飛黃騰達的一年，當中出現很多自主製造 IC 晶片的事蹟。

2018 年中國十大 IC 設計新勢力：

十、格力：

格力過去是以空調產品受到矚目，今年讓格力成為焦點的是它開始切入半導體領域。格力過去雖然在空調技術上有所突破，但在核心的空調晶片上，格力幾乎依賴於進口，對外晶片採購金額一年約人民幣 40 億元。根據業內人士透露，格力已經可以把 IGBT 自己封裝為變頻空調必須用的 IPM，空調內機主晶片也可自主設計，目前成立 IC 企業，主要的任務是研發高階的變頻驅動晶片和主機晶片。

九、康佳：

康佳為一家老牌的家電企業，之所以開始進入 IC 產業主要目的是提升產品的核心競爭力。今年康佳在 AI 晶片的研發上下了很大功夫，正在研發的 8K 影像處理晶片在業內引起廣泛的關注。而康佳涉獵的 IC 晶片領域包含電視和物聯網 IC，並致力於達成晶片銷售突破百億人民幣的目標。

八、百度：

今年有許多互聯網龍頭開始佈局 IC 晶片，其中百度在 7 月時發佈的 AI 晶片「昆侖」成為全球矚目焦點。「昆侖」為中國第一款雲端全功能 AI 晶片，是業內運算能力最高的 AI 晶片，它的運算能力比最新 FPGA 的 AI 加速器性能提升近 30 倍。根據了解，百度 AI 晶片將以開放生態合作的方式來推動，將朝向智慧汽車、智慧設備，語音圖像等應用場景邁進，滿足合作夥伴和客戶的開發需求。

七、阿里巴巴：

阿里巴巴長期以來就投資很多的晶片企業，如寒武紀、深鑒科技、中天微等知名企業。今年阿里巴巴開始自主研發晶片，4 月份，阿里達摩院宣佈自主研發神經網路晶片 Ali-NPU，晶片將運用於圖像視頻分析、機器學習等 AI 計算。9 月時，則宣布成立一家獨立的平頭哥半導體有限公司，該公司將達摩院自主研發晶片業務與阿里收購的中天微整合在一起，推動雲端一體化的晶片佈局。此外，阿里巴巴還將打進 CPU IP Core，這是屬於全球最核心的技術，目前只有 ARM、AMD、IBM 等屈指可數的集團擁有相關技術。

六、雲知聲：

雲知聲是中國知名的語音技術廠商。今年 5 月，雲知聲推出第一款物聯網 AI 晶片 UniOne。緊接著在 9 月，再發佈第一款的 AIoT 晶片「雨燕」，它主要是針對智慧音箱和智慧家庭的解決方案。而業內人士透露，雲知聲之所以開始切入 IC 晶片是為了加速語音技術的進展，加速語音產品的應用和推廣。

五、華米科技：

華米科技為小米的關係企業，今年 9 月其發佈一款 AI 晶片 -「黃山一號」，這是全球可穿戴市場中第一款 AI 晶片。「黃山一號」擁有高性能、低功耗、體積小、易於定制化、開放、免費和擴展等特色。目前晶片已經能順利量產，預期明年將會應用在華米的產品中。

四、富士康：

一般民眾對於富士康的印象就是代工龍頭，但是今年富士康開始佈局半導體領域。富士康投入半導體的主因在於工業互聯網計畫，同時在機器人發展逐漸成熟之下，工業晶片的重要性不言可喻。今年 11 月，富士康投資人民幣 20 億元的半導體項目座落於南京，預計 2019 年年底前竣工投產，該項目將打造以半導體高階設備為主的智慧製造產業園區，業務涵蓋半導體高階設備、智慧製造、整機及零組件研發生產。

三、嘉楠耘智：

嘉楠耘智為知名挖礦機領域的企業。今年 8 月，嘉楠耘智公佈其自主研發的 7nm 晶片。此晶片擁有業內領先的運算密度、更低的成本、更大的產能、低功耗、耐高溫、高良率等優勢。即便這款 7nm 晶片涉及的技術並非頂尖，畢竟相對於通用晶片，ASIC 晶片的設計和研發生產難度更低。不過作為一家草創企業，能在 18 個月的時間成功量產首個 7nm 晶片，也反映出該企業的 RD 潛力。

二、比特大陸：

同樣是屬於挖礦機領域的企業，比特大陸於今年 10 月份發佈旗下第二代雲端 AI 晶片與終端 AI 輔助處理器。比特大陸過去以比特幣發大財，但是隨著比特幣價格的回跌，比特大陸開始將重心轉向晶片，為 AI 佈局做準備。近期比特大陸在南京江北總投資人民幣 5 億元成立 AI 晶片的研究專案。

一、比亞迪：

比亞迪為中國新能源汽車的領導集團。比亞迪之所以投入 IC 晶片設計，源於它在汽車領域的野心，隨著汽車電子和新能源汽車的發展，汽車晶片的重要性越來越大，自主化車規級晶片將成為首要突破的領域。近期它在寧波舉辦「IGBT 電動中國芯」為主題的核心技術解析會中，發佈全新一代車規級 IGBT 標桿性產品—比亞迪 IGBT 4.0。根據了解，比亞迪這款產品將打破國外壟斷市場，開啟車規級功率半導體自主化的新篇章。

總結：

半導體是中國政府近幾年大力扶持的國家級戰略產業，顯示出這攸關中國國家安全和未來長遠發展。由於要在高階 IC 設計產業中生存並不容易，尤其是歐美日的企業在人才方面具明顯優勢下，中國企業想突破重圍並非一蹴可幾。

市場人士分析，中國半導體近年來雖已有不小進展，但以美國為主導的國際大廠事實上已佔據了全球半導體智財權市場的大片江山，中國欲發展半導體並追上國際一流大廠，恐怕仍是有一段不小的距離。