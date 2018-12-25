上海新昇大尺寸矽晶圓通過中芯國際認證 牽動未來矽晶圓廠動態

近期中國半導體材料廠上海新陽在該公司的互動平臺表示，其持股 27.56% 的上海新昇公司所生產的矽晶圓已通過中芯國際認證，是繼取得華力微認證後，又取得另一大廠認證。

上海新昇是中國第一個生產 300mm 大尺吋矽晶圓的公司，目前月產能達到 10 萬片，預估 2019 年月產能將達 20 萬片，2020 年底則可達月產能 30 萬片，最後目標則月產能 100 萬片的規模，不光是提升中國矽晶圓的自製率，也提高中國國產大尺吋矽晶圓的供應能力。

中國政府大力支持發展半導體產業，並期望能提高整體產業鏈的自主供應能力，因此上海新昇通過中芯認證是可以預期。但需要關注的是上海新昇大尺吋矽晶圓的品質及良率進展，以初期來看國際大廠還不太可能選擇上海新昇的產品。

圖: wind

根據業內人士透露，估計上海新昇今年實際產出 7 成已是高標，加上目前良率只有 95%，表現並不凸出，因此短期內，上海新昇對整體市場影響有限。不過長期來看，一旦技術純熟，良率提升，上海新昇能大量供應國際市場，這才是對市場產生實質影響。

根據 SEMI 全球半導體協會的統計，2016～2017 年，全球新建的晶圓廠有 19 座，其中中國部份則占 10 座。至於從 2017 開始的五年內，中國還會有 26 座新晶圓廠將投產，成為全球新建晶圓廠最積極的地區。

目前全球矽晶圓的月產能在 550 萬片，而中國的 12 吋晶圓的需求量今年成長到 110 萬到 130 萬片，成長幅度超過 100%，這對全球晶圓供應來說，將會是個嚴峻的考驗。

由於上海新昇通過中芯國際的認證，顯示中國矽晶圓產業又向前邁進一步。市場供給增加，加上近期半導體產業呈現疲態，連帶影響矽晶圓需求前景，相關的台廠如環球晶 (6488-TW)、台勝科 (3532-TW)、合晶 (6182-TW) 未來因應對策值得觀察。