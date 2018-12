壽險業再度海外獵樓,富邦金 (2881) 旗下富邦人壽 22 日公告,將以 5.75 億歐元買下歐元塔(Eurotower),是國內壽險業者首宗德國不動產投資,也是富邦人壽第 5 筆海外獵樓紀錄,最快 2019 年第 1 季完成交易。歐元塔成立於 1977 年,樓高 40 層,原為歐洲央行營運總部,後因空間不足而遷離該樓,在當地屬知名地標性建築。



回顧富邦人壽 5 度海外獵樓,2014 年 11 月於英國倫敦購入 1 Carter Lane and Two Old Change Court 商辦大樓,同年 12 月再公告買進 Bow Bells House 大樓,2015 年 5 月宣布成為杜莎夫人蠟像館新房東,11 月前進比利時投資布魯塞爾 Ellipse 大樓,如今成為國內首家插旗德國不動產投資的壽險業者。



據了解,歐元塔投資案已獲金管會核准,待經濟部投審會同意後,最快 2019 年第 1 季可以完成交易。