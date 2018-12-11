富邦金將以巴菲特模式打造銀行生態圈 估LINE純網銀3年內有不錯成績

富邦金 (2881-TW) 旗下目前有台北富邦銀行、大陸富邦華一銀行、廈門銀行、還有 LINE Bank 純網銀等四家銀行品牌，北富銀董事長陳聖德今 (11) 日表示，希望可以以「華倫巴菲特模式」(投資多品牌) 打造生態圈。而面對目前例如韓國純網銀都還在虧損，北富銀身為 LINE Bank 最大的銀行股東認為何時可以損益兩平，總經理程耀輝也首度公開表示，預期 3 年內可有不錯成績。

台北富邦銀行與鴻海 (2317-TW) 科技集團及亞太電 (3682-TW) 攜手打造的概念分行「e 家人分行」，「e 家人分行」是台灣第一間「家庭式智慧分行」，不僅將「暖科技」深度運用在人臉辨識、體感互動、智慧撲滿等智能服務上，更打造出全台最大的室內智慧森林水族箱，引領民眾親身體驗未來金融生活的無限可能。

針對目前旗下四家銀行品牌，陳聖德表示，銀行的經營有分為兩種模式，一種是「花旗模式」，就是一個品牌行銷全世界，另一種就是「華倫巴菲特模式」的投資多品牌，富邦現在就是希望以巴菲特模式打造金融服務的生態圈。其中，LINE Bank 有在考慮是採 B2B、或是 B2B2C，但最重要就是要抓得到年輕人的價值觀。

程耀輝表示，台灣金融產業發展趨於成熟，以北富銀來說，目前有 580 萬客戶，但只有 200 萬客戶有實際到分行互動，剩下 380 萬客戶屬於「在天空相遇」，這 380 萬的「長尾客群」就是未來 LINE 純網銀的目標客戶，長尾客群對支付、轉帳、信貸、理財、保險等如何結合科技及新數位生活場景有殷切期盼與廣大需求。

程耀輝進一步表示，LINE 在台灣有高達 2100 萬用戶，高度連結民眾日常生活，不可能有 2300 萬人下載富邦的 APP，所以 LINE 純網銀是金融服務、進行科技創新的最佳應用場景。

程耀輝表示，LINE Bank 是開放平台，要創造的是平台經濟，因為與分行的「強結合」相比，純網銀與客戶之間的關係是「弱結合」，客戶要刪除 App 只是一念之間，如何藉由創造場景金融、提供平台經濟將是 LINE 純網銀籌備的重點。

北富銀持有 LINE Bank 持股 25.1%，其餘還有中國信託、渣打及聯邦銀行各占 5% 的 LINE Bank 持股，對於這樣股東結構與未來角色，程耀輝表示，北富銀不會介入，LINE 持股 49.9%，因此將由 LINE 主導，且從股東權益、客戶利益的角度來看，提供開放平台最大化，就可以鏈結一切金融服務，舉例來說，LINE PAY 與一卡通合作兩個月就做到 100 萬戶，就是開放所有銀行都能加入做到的成績。

不過，韓國純網銀至今都還在虧損，媒體也關切未來台灣純網銀多久可以損益兩平，程耀輝表示，有價值的公司不一定代表損益表，像亞馬遜、GOOGLE 等國際大公司都為世界帶來高度價值，但也是成立幾年後才賺錢，他樂觀看待純網銀，認為 LINE 純網銀 3 年內就可以有不錯的成績。