富邦金「截彎取直」直接持股廈門銀 力拚上市計劃

富邦金 (2881-TW) 參股廈門銀行十年有成，今 (2) 日宣布，已「截彎取直」直接持股廈門銀行，將可增加投資彈性，為富邦金控之大陸布局再締造新里程碑。展望未來，廈門銀行將來台成立台北分行，並計劃推動上市。

富邦金已於 11 月 30 日完成受讓子公司富銀香港持有廈門銀行普通股之股權交易案，取代以往間接持股，富邦金控正式直接持有廈門銀行 19.95% 股權，並且於昨日已與廈門銀行完成簽署戰略合作備忘錄，代表富邦金控未來將直接積極支持廈門銀行的成長發展。

富邦集團董事長蔡明忠表示，十年前，富邦金控透過富邦銀行 (香港) 參股廈門銀行，首開台資金融機構參股陸銀的先河，更為富邦集團大陸布局奠定重要的起步！十年後，富邦金控更邁進一步，以直接參股廈門銀行取代間接參股。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控「截彎取直」直接持股廈門銀行，將可增加投資彈性，強化資本運用效益，並簡化橫跨兩岸三地主管機關行政程序，可望再推升富邦金控投資布局之效益。

韓蔚廷表示，富邦金控透過富邦銀行 (香港) 參股廈門銀行以來，廈門銀行營運成績斐然，展望未來，富邦金控於大陸的銀行布局將維持全國性銀行與城市銀行雙軌並進，期許廈門銀行持續發揮優質的城市銀行角色，穩步成長。

廈門銀行攜手富邦十年來營運績效亮眼，截至 2018 年 6 月底總資產達人民幣 2173 億元，較 2008 年複合成長率高達 30%；2018 年上半年，淨利達人民幣 6.86 億元，年化淨利較 2008 年增長了 6 倍多，複合成長率近 50%。

展望未來，廈門銀行表示，過去十年來，廈門銀行累積了豐富的服務台商和往來兩岸人士的經驗，期盼以此次「截彎取直」為契機，持續發揮台資背景優勢，創新對台產品和服務體系，吸引台商客戶，積極爭取開設台北分行。

此外，廈門銀行將與股東們合力共同推動廈門銀行的上市工作，不斷優化公司治理機制，早日實現未來三年戰略規劃的願景，成為「服務兩岸、聚焦中小、區域一流的綜合金融服務商」。