Nasdaq進入熊市 自2008年首次

納斯達克指數 Nasdaq 週五證實，自 2009 年以來首次進入熊市，這突顯出投資人的擔憂，認為美國股市歷史上最長的牛市可能即將結束。

最近一輪每股拋售，是在美國聯準會 Fed Reserve 本週，也是今年第四次，升息後發生，影響了近 10 年的低利率政策。

Nasdaq 週五收盤後，從 8 月 29 日創下的收盤高點下跌 21.9%，超過熊市門檻的 20% 跌幅。

納斯達克指數 Nasdaq 是美國三大主要指數中的第一個跨越熊市門檻的指數，在不到 5 個月的時間跌幅也顯示牛市即將結束的跡象。

Nasdaq 指數趨勢圖 / 圖：谷歌

近日其他幾個關鍵指數也已經處於熊市，其中包括羅素 Russell 2000 小型股指數，和道瓊交通指數 Dow Jones Transportation Average DJTA。

S&P 500 指數雖然尚未進入熊市，但其含量成分股已有 60% 以上進入熊市。目前，S&P 500 已從 9 月 20 日的高水位下跌約 17.5%，而道瓊指數 DJIA 也從 10 月 3 日的紀錄下跌約 16.3%。

Nasdaq 的下跌也反映了近期市場對 FAANG+BAT 股票的反感，其中，臉書 (FB-US) 也從今年 7 月 25 日的高點下跌約 38%。

上次的 Nasdaq 熊市，是發生在 2007 年 10 月 31 日至 2009 年 3 月 9 日，當時指數下跌 55.6%。

自 1971 年 2 月推出 Nasdaq 以來，它已經經歷了 10 次熊市。其中 6 個持續了一年或更長的時間。 其中 3 次損失了一半以上的價值。

Nasdaq 從 2009 年 3 月的低潮至今上漲了 539%，包括再投資的股息已交付報酬率超過 611%。相比之下，在同一時期，S&P 500 指數僅上漲了 331%，總報酬率為 425%。即使是現在，Nasdaq 也比 2009 年 3 月的低點高出近 400%，總回報率超過 456%。