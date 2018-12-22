朝著亞馬遜而來 谷歌音響及AI明年有望搶市佔

雖然谷歌的母公司 Alphabet (GOOGL-US) 最大業務為網路搜索，其性質仍然是一家廣告商，而谷歌的硬體事業有望最終形成第二業務。

RBC 分析師 Mark Mahaney 在一份報告中寫道，該公司的產品包括家用智慧揚聲器 (音響)、Chromecast 串流媒體設備、Nest 相機和恆溫器、以及 Pixel 智慧手機，Mark Mahaney 在研報中寫道，這些已經「取得了重大成功，並開始獲得物質商業動力」。

在收益報告中，Alphabet 將硬體銷售歸為「其他收入」類別，包括其雲端業務和應用商店銷售，而不對細節多說明。在第三季度，整個類別貢獻了 Alphabet 總營收的約 14%，而廣告佔 85.8%。

RBC 表示，谷歌最近的硬體成功，包括智慧音響的日益普及以及其昂貴的 Pixel 手機的好評，將帶來營收和利潤的增長。

RBC 預計，2018 年硬體部門將產生 88 億美元 (佔總營收的 6%) 和 30 億美元 (佔比 4%) 的利潤。預計 2021 年，它將增加到 196 億美元營收 (佔比 8%) 和 61 億美元利潤 (佔比 5%)。

RBC 預測谷歌硬體營收及利潤 / 圖：cnbc

RBC 估計，目前美國已安裝了大約 4300 萬個 Google Home 設備，海外市場已安裝了 900 萬個。RBC 表示，雖然谷歌以前沒有突破性的硬體成功，該類別正日益成為未來的基本收入班底。Mahaney 提道，「硬體仍然是谷歌的一個小而重要的部分，因為它有潛力成為公司的關鍵增長途徑和戰略對沖」。

RBC 給予 Alphabet 的股價價格目標為 1400 美元。其股價週五 (22 日) 收盤下跌 3.16% 至 991.25 美元。

谷歌股價趨勢圖

摩根士丹利的分析師建議，谷歌應該免費提供其家用硬體設備，而把重點放在廣告。這也能幫助谷歌在人工智慧方面提升能力。

另外，eMarketer 週四 (21 日) 也預測，亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 的智慧音響 Echo 應於 2019 年達全美市佔的 63.3%，低於今年的 66.6%。同時，第 2 名的谷歌應能從今年的 29.5% 市佔提升至明年的 31%，而其他品牌的綜合應能從今年的 8.3% 市佔成長至明年的 12% 市佔。其他品牌包括蘋果 (AAPL-US)、Sonos (SONO-US)、及臉書 (FB-US)。

eMarketer 認為，2019 年全美將有 7420 萬人使用智慧音響，年增 15%。

最新 Loup Ventures 報告顯示，在提出 800 個問題後，谷歌的人工智慧 Assistant 答對了 88% 問題 (去年 81%)、蘋果的 Siri 答對了 75% (去年 52%)、亞馬遜 Alexa 答對了 73% (去年 64%)、微軟 (MSFT-US) 的 Cortana 答對了 63% (去年 56%)。