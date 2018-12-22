美股盤後─升息 擔憂政府關門 道瓊大跌414點 創10年最糟一週

聯準會 (Fed) 週三升息，壓低了本週股市，擔憂政府關門，加劇了投資人的擔憂，美國股市週五再度重挫。道瓊工業平均指數本週大跌近 7%，並創 2008 年金融危機以來，最大單週跌幅。Nasdaq 跌進空頭市場，S&P 500 自今年初所創歷史高點大跌近 18%。



道瓊工業平均指數收低 414.23 點或 1.81% 至 22445.37。

Nasdaq 指數收低 195.41 點或 2.99% 至 6332.99。

S&P 500 指數收低 50.80 點或 2.06% 至 2416.62。

費城半導體指數收低 16.45 點或 1.47% 至 1101.29。

今早，道瓊工業平均指數一度大漲達 300 點，不到一小時後，却反轉走低。紐約 Fed 銀行總裁威廉斯說，新的一年裡，若經濟減緩，央行可能重新評估利率政策及縮減資產負債表行動。該談話支撑了股市上漲。

但因投資人趁上漲時賣出，漲幅開始消退。

隨後因川普總統的貿易顧問 Navarro 說，在貿易戰停火 90 天後，中美兩國仍將難達成永久性貿易協定。該談話使得股市下跌至低點。

本週，道瓊大跌 6.8%，或 1655 點，創 2008 年 10 月以來最大百分比跌幅。

Nasdaq 本週大跌 8.3%，較 8 月所創記錄高點大跌了 22%，進入空頭市場。

S&P 500 本週下跌 7%，自歷史高點大跌了 17.8%。

分析師說，長期而言，股市展望不佳。貿易戰不會很快結束，Fed 預期明年升息二次，完全錯估了市場。

週三，Fed 決議升息一碼，引發了新一波的賣壓。Fed 主席鮑爾說央行滿意於目前縮減資產負債表的行動，沒有計畫要改變。

川普總統發布推文說，民主黨議員儘管知道美國極需邊界安全與圍牆，但他們可能投票反對。如果民主黨議員投下反對票，政府就可能長期間關門。該談話為週五的股市帶來壓力。

川普週五告訴記者說，眾院的支出法案在參院可能無法通過。政府準備長期關門。

但分析師說，政府關門為投資人所矚目，然而股市對政府關門，往往泰然自若。在過去五次的政府關門中，S&P 500 還上漲。