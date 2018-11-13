科技股不妙 對沖基金Nasdaq期貨持倉量由多轉空

《彭博社》報導，科技股從 10 月初以來，已遭拋售長達 7 週，投資者對該行業的情緒受到損害，同一時間，CFTC 持倉報告顯示，對沖基金持有的納斯達克 100 期貨，已從淨多單轉為淨空單。



Miller Tabak & Co 的股票分析師 Matt Maley 表示，科技股可能面臨一場大屠殺，該類股再次出現下行風險，投資者估計不太願意將資金重新押注於科技股，股價可能很難重回 10 月前的水平。



商品期貨交易委員會 (CFTC) 於 9 日公布的數據顯示，包含對沖基金與大型投機者的非商業性持倉，持有的納斯達克 100 期貨已有多頭轉為空頭。這對於對沖基金來說不是好消息，年終贖回資金期限為 11 月 15 日，而它們正在試圖阻止投資者撤回資金。

非商業型投資者的納斯達克 100 期貨持倉量變化

科技股 ETF 市場亦不太樂觀，彭博數據顯示，上週，投資者共從科技股 ETF 撤出超過 3 億美元的資金。若以更長一段時間來看，根據 EPFR Global 的數據，從 10 月以來，科技股 ETF 流失資金達 31 億美元。

科技股 ETF 面臨大幅資金外流情況

納斯達克 100 指數和標普 500 指數週一 (12 日) 連續第 3 個交易日下跌，蘋果 (AAPL-US) 股價下跌達 5.04%，主因為市場認為其主要產品 iPhone 的需求疲弱。

FANG 自 10 月初以來的股價表現

蘋果的供應商 Lumentum 下調其第二季的營收前景，因其主要客戶之將大幅減少訂貨量，該公司未明確指出公司名稱，但事實上眾所周知，蘋果就是 Lumentum 的最大客戶。Lumentum 股價週一 (12 日) 暴跌 33%，其他蘋果供應商也均下跌至少 5%，包含凌雲邏輯公司、Qorvo 和 Skyworks Solutions。



整體而言，納斯達克 100 指數在上個月已損失近 1 兆美元，紐約證交所的 FANG + 指數自 10 月 4 日以來下跌了近 10%，標普 500 指數則下跌 6%。除了擔心科技股的利潤無法繼續增長之外，利率上升與美中貿易戰亦為持續的隱憂。