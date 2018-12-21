大事不妙？野村：現在標普走勢像極2007年10月

週三 (19 日) Fed 一如預期升息，但美股的激烈反應超乎想像。就在主席鮑爾 (Jerome Powell) 談話之後，標普 500 指數直線滑落，全天跌幅達 1.5%，是近幾年來聯準會政策發布後，當天最大的跌幅。週四情況未見好轉，標普 500 指數再下跌 1.5%。

聯準會重燃市場憂慮

野村董事總經理、跨資產策略師 Charlie McElligott 在週四報告中指出，主因在於聯準會一方面升息、一方面縮表的雙重去寬鬆做法，重新點燃市場對於「政策失誤」以及當前處於「周期末端」的兩大擔憂。

McElligott 認為，當前聯準會的說法是「鷹派高峰」，未來會隨著數據轉差，發言內容會更為鴿派。因此精明的戰術交易者會根據這種想法提前布局，迅速做多美元指數，但此後會拋售。同時，美元拋售和前端利率曲線倒掛，正在說明美國成長預期顯然惡化，經濟衰退「自我實現」的風險在增加。

好消息：可能政策轉向

對多頭來說，好消息是，既然美聯儲預計放緩升息，代表下一輪寬鬆周期的種子已經播下。McElligott 指出，過去 5 輪聯準會寬鬆周期中，唯一每次都會預先倒掛的曲線是歐洲美元 2 個月和 6 個月利差，這個曲線已經在上周末倒掛。

歐洲美元利差 (圖表取自 Zero Hedge)

平均來說，在這個曲線倒掛之後的 143 個工作日內，聯準會就會啟動降息，如果這個理論適用，下次降息最快可能在 2019 年夏天出現。

壞消息：這張圖夠嚇人

壞消息是，如果聯準會仍依循經濟數據，亦步亦趨調整政策。那麼市場會發現，經濟數據的表現仍舊優於市場反應，也就是說，鮑爾會不顧市場的情況，那麼，明年夏天出現的就不會是降息，而是繼續升息。

如此，就會像 McElligott 這份報告的總結—當前美股拋售的規模，已經是 1929 年以來最大。

(圖表取自 Zero Hedge)

可能更為不詳的是，當前標普 500 的走法，與 2007 年 10 月 9 日之後非常相似。如果按照那段時間的路徑，一路同步到 2008 年 10 月 3 日的走勢，到明年年底，標普 500 指數恐怕只剩下 1500 點。

標普短期見 2400 心理關卡

如此相比可能過於誇張，但反應出市場的擔憂，以「恐慌指數」CBOE VIX 波動率指數來看，週四也躍升 11%，來到 28.38，是今年 2 月以來再一次到此水準。

Bleakley Advisory Group 首席投資策略師 Peter Boockvar 表示，市場目前跌到一個「無人區」，技術專家忙著尋找可能的支撐點，只能說，下個心理支撐關卡可能要看 2400 點。