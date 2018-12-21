道瓊指數連兩日大跌 美財政部長：市場對鮑爾談話反應過度

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週四 (20 日) 表示，市場在聯準會宣布升息後出現大跌，是「反應過度」。

紐約股市週四持續下挫，道瓊指數再跌 464 點，跌幅近 2%，收 22859.60 點，本週以來道瓊跌點已近千點，美股 3 大指數全數下挫。

梅努欽表示，他不宜評論聯準會升息 25 個基點是否恰當，但市場對 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的談話明顯感到失望，並出現過度的反應。

梅努欽說，市場預期升息，債券市場也已以此為前提定價，但市場對鮑爾對外談話感到失望。

「你不能只看標題就說升息 2 次，你要看點陣圖上 17 個點。」梅努欽表示，由點陣圖來看，委員會中顯然有些人認為沒有必要再升息，聯準會也已表明他們已接近完成升息腳步。

他說，根據鮑爾的說法，聯準會將根據數據行動，因此市場目前反應過度，美股仍擁有巨大的價值。

梅努欽表示，他對美國經濟在 2019 年將以 3% 速度成長，仍感到樂觀。但對股市來說，聯準會對通膨的預期，是「真正更重要的問題」。

梅努欽說，聯準會降低了他們對通膨的預期，這是一件好事。如今通膨下降、油價下跌，由此看來，明年美股這個投資市場會非常具有吸引力。