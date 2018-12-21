美股暴跌 投資人不分大小同受其苦

經過一年的討價還價，投資人年底迎來的可能是更波動的股市。隨著股市繼續下跌，散戶投資人可能會試圖賣出股票，身懷現金冷眼旁觀，直到這波大屠殺結束。

美國內布拉斯加州奧馬哈市財富管理公司 Carson Group 執行合夥人 Paul West 表示，投資人開始對持有的股票、債券和其他投資的組合產生質疑。因為這波跌勢實在是夠久了。

他說，「他們很久沒有感受過像這段時間內持續出現的逆風了。」

美國散戶投資人協會 (AAII) 發現，投資人現金分配在 11 月達到近 3 年新高，為 19.6%。上次現金占比如此高出現在 2016 年 2 月。除了令人沮喪的市場表現外，投資人也受到華盛頓政治不確定性、貿易緊張局勢和經濟成長前景的影響。股票部位配置下降 4.9 個百分點至 64.6%。

在週四 (20 日) 的大跌後，標準普爾 500 指數目前已經從 9 月的歷史高點下跌 16%，今年以來下跌 7%。

根據經紀公司嘉信理財 (Charles Schwab & Co.) 上週的月度活動報告，該公司客戶在 10 月和 11 月緩慢轉移資產至現金部位，約佔其在該公司總資產的 11%，前幾個月的現金比重在 10% 至 10.9% 之間。

我準備好了嗎？

在財富光譜的更富裕的另一端，百萬富翁投資者網路 Tiger 21 的成員截至第 3 季度末的現金部位也大約占 10%。他們最大的部位是房地產，佔 28%，私人控股公司的股份佔 24%。

Tiger 21 創始人 Michael Sonnenfeldt 指出，願意投資風險的人越來越少，「考量世界上到處都有風險，人們正在退縮。」負責底特律部門的企業家 Ian Burnstein 上月表示，成員們正在討論減低投資，「每個人都誰問：我的投資夠分散嗎？我準備好了嗎？」

道瓊工業平均指數週四在聯準會再次升息 25 個基點後連續第二天重挫，這是今年以來的第 4 次升息。儘管許多專家表示情況依然良好，但投資人對經濟放緩的前景感到震驚。

道指一度下跌超過 600 點，並跌至今年的最低點。以科技為主的納斯達克指數一度跌入熊市，標準普爾 500 指數的成份股市值在 12 月總計流失 2.39 兆美元。

大筆資金流出

投資企業協會 (ICI) 週三表示，在截至 12 月 12 日的一週內，長期共同基金淨流出 348 億美元，遠高於前一周的 44 億美元和 11 月最後一周的 133 億美元。

但 ICI 首席經濟學家 Sean Collins 表示，「這種現象與過去 70 年歷史的行為一致，共同基金投資人對市場波動的反應溫和，並且大多仍繼續維持其投資計劃和資產配置。」

但對於那些退休族來說，長期經濟衰退可能更令人擔憂，因為儲蓄會慢慢轉化為收入以支付生活費用。根據 ICI 的數據，截至 9 月底，美國退休資產總額為 29.2 兆美元，較 6 月底增加 2.8%。其中 9.5 兆美元來自個人退休帳戶，其中 2.6 兆美元投資於股票。

AAII 最近的情緒調查實際上更為悲觀，大約 24.9% 的投資人表示他們認為未來 6 個月股價會上漲。這比前一周上升了 4 個百分點。

說得更清楚一點，AAII 的樂觀情緒連續 13 週低於歷史平均水平，低於 28% 的數字意味著樂觀情緒異常低。