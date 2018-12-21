美股盤後 – Fed 升息+政府關門可能性 道瓊創14個月以來的低點

聯準會 (Fed) 升息並表示將持續目前縮表速度後，加上週四 (20 日) 美國川普揚言關閉部分政府的可能性大增，拖累美股連續陷入第二天低迷，道瓊下跌逾 460 點，創 14 個月以來的低點。

週四 (20 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 464.06 點，或 1.99%，收 22859.60 點。

S&P 500 指數下跌 39.54 點，或 1.58%，收 2467.42 點。

那斯達克指數下跌 108.42 點，或 1.63%，收 6528.41 點。

費城半導體指數下跌 9.7 點，或 0.86 %，收 1117.74 點。

S&P500 指數中，11 個板塊僅公用事業收漲，而由於油價跌至一年來最低水平，能源股領跌，跌幅達 2.8%。

S&P500 指數中，11 個板塊僅公用事業收漲。(圖：finviz)

科技主要指標股僅臉書 (FB-US) 上漲 0.12%。蘋果 (AAPL-US) 領跌，跌幅達 2.52%；Netflix (NFLX-US) 下跌 2.32 %；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.29%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.15%；。

高通再次告贏蘋果，週四 (21 日) 德國法院授予高通針對蘋果的第二項禁令，禁止蘋果在德國銷售使用英特爾晶片和其他供應商 Qorvo 零件的部分 iPhone 型號。

半導體類股慘跌，IBM (IBM-US) 下跌 2.93%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.56%；Intel (INTC-US) 下跌 0.07%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 2.46%；AMD (AMD-US) 下跌 1.21%；美光 (MU-US) 下跌 0.41%。

金融股走低。美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.29%；高盛 (GS-US) 下跌 0.50%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.79%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.86%。

台股 ADR 除台積電皆逆勢上揚。台積電 ADR (TSM-US) 下滑 0.97%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.01%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 0.25%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.80%。

企業消息方面，Nike (NKE-US) 週四公布最新財報獲利與銷售皆優於預期，激勵公司盤後交易飆漲超過 7%。

Nike 股價走勢圖。

華爾街分析

本週四聯準會 (Fed) 將舉行今年最後一次決策會議，一如外界普遍預料升息 1 碼，主要堅持其未來兩年更多升息的計劃，並將維持資產負債表縮減速度，嚇壞早已擔心經濟成長疲緩的投資者。

JonesTrading 首席市場策略師 Michael O'Rourke 表示：「這主要只是昨天賣盤的後續行動，市場對資產負債表規範感到不安。」

此外，令市場沮喪的是週五 (21 日) 美國部分政府關門的可能性。

美國總統川普向共和黨國會領導人表示，由於國會未能撥款 50 億美元建築美墨邊境牆，提供邊境安全，他不會簽署政府支出法案，並揚言讓部分政府關門。

芝加哥 Performance Trust Capital Partners 交易主管 Brian Battle 提到：「我懷疑 2019 年眾議院與白宮之間存在對立。目前只是部分政府關門，但如果川普冥頑不靈、堅持已見，那對明年來說不是一個好兆頭。」