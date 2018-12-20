【華冠投顧】好的獵人是懂得等待的……時間持續倒數計時中……

◆盤勢分析

焦點個股：5483 中美晶、6153 嘉聯益、2492 華新科、2337 旺宏、6182 合晶

昨晚凌晨 3:00 整，FED 公布升息 1 碼，且 2019 年將升息 2 次消息。美股一小時內急殺了近 900 點！！尾盤收盤大跌 351 點！再度破底！周二起老師請全國會員空手等待，也持續提醒 LINE 粉絲…… 大盤已滴答滴答倒數計時……. 請大家勿急躁勿追追追…… 好的獵人是懂得等待的…… 今天台股果然受美股影響，大跌 108 點，OTC 則大跌 1.53%！！殺好大！！

今日控盤者盤中試圖護盤拉抬 2382 廣達等權值股，也試圖拉抬人氣族群的被動元件 2327 國巨、2492 華新科、6173 信昌電…… 想護住投資人信心…… 但是仍敵不過強大的賣壓，收盤還是大跌 108 點，成交量放大為 936 億！！OTC 持續為殺盤重心！！昨天及今天的矽晶圓人氣股 5483 中美晶跌停，3016 嘉晶、3532 台勝科、6488 環球晶、3707 漢磊 6182 合晶還是殺聲隆隆，漲價題材 MOSFET 5299 杰力、6435 大中、8261 富鼎也被拖累走弱，太陽能 6244 茂迪、3576 聯合再生（原新日光）持續重挫，收盤大跌 1.53%，成交量放大為 328 億！！合計今日上市櫃上漲檔數僅 270 家，下跌檔數 1,199 家……

大同集團：2475 華映（鎖單 105,449 張）再鎖第五根跌停、3519 綠能（鎖單 4,511 張）再鎖第五根跌停！人氣股賣壓甚重，如：6153 嘉聯益跌停破底！8069 元太、6120 達運、4960 誠美材、2498 宏達電、3338 泰碩、3105 穩懋、2357 華碩、2485 兆赫、2337 旺宏…… 相信大家也都避開了…… 好的獵人是懂得等待的…… 時間倒數計時中……

最後祝大家明日操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。