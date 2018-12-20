【華冠投顧】弱勢反彈結束

◆盤勢分析

留意 C 波下殺

大盤短評：中長空，弱勢反彈結束跡象，留意週線 C 波下殺。

#盤勢分析

昨天 FOMC 利率決議還是升息了，個人在此對能夠不畏川普與各界與論壓力的 FOMC 主席鮑爾至上最高敬意，因為他是做對的事情! 因為不升息等於直接數據顯示美國明年景氣轉差才會停止升息。而昨晚美股大跌 351 點，費半大跌 4% 也破線，台股今天早盤雖然有撐，但午盤過後還是摔了下來收跌百點，雖然量能一樣沒有千億水準，但昨天就有提醒連續量縮的退潮量不利多方攻擊，雖然 9616 尚未跌破，而今天大盤 KD 也再度死亡交叉轉為空方發球，接下來還是要隨時注意空方的衝擊。

類股方面，之前提醒過強勢族群 IC 基板 3037 欣興、8046 南電、6552 易華電三檔漲多休息，今天持續硬朗，已 3037 欣興來說，他 11 月至今已經明顯攻了三波，這邊要隨時留意多方短線末升的可能提醒持有 IC 基板族群的朋友留意賣點，而要提醒大家的是 11 月反彈的領頭族群就是矽晶圓，而近期矽晶圓族群多有下跌法人出融資增的狀況，最明顯的就是 5483 中美晶與 6488 環球晶，提醒投資人避開，而蘋概族群也是弱勢，一樣提醒避開。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻 分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號

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